Am 8. April trifft der 1. FC Köln auf Borussia Mönchengladbach

In Köln werden beide Mannschaften von ihren Fans unterstützt - die Polizei will ein friedliches Feiern gewährleisten.

Köln. Die Polizei bereitet sich auf das Aufeinandertreffen des 1. FC Köln und der Borussia Mönchengladbach vor. Dafür hat sie bereits ein Sicherheitskonzept für den Bahnhof Köln-Ehrenfeld erarbeitet. Auch Bahnfahrer sind betroffen.

Von Nadine Vogelsberg, 06.04.2017

Am 8. April ist es wieder soweit: Im Rheinderby treffen der 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach aufeinander. Um ein friedliches Fußballspiel zu gewährleisten, wird die Polizei insbesondere die An- und Abreise der Fans überwachen.

Die Mönchengladbach-Fans werden zur Anreise hauptsächlich den Bahnhof Köln-Ehrenfeld nutzen, der daher im Fokus der polizeilichen Bemühungen stehen wird. Die Polizei Köln ruft aus diesem Grund Reisende dazu auf, ihre am Bahnhof abgestellten Fahrräder an Spieltag an einem anderen Ort unterzustellen. Zudem lässt die Polizei am Hauptbahnhof Mönchengladbach und am Bahnhof Rheydt Behälter aufstellen, in denen Glasflaschen entsorgt werden sollen.

Die Deutsche Bahn stellt am 8. April einen Sonderzug für die anreisenden Fans bereit, der um 12.15 Uhr in Mönchengladbach losfährt und um 18.44 Uhr die Fans zurückbringen wird.

Beide Mannschaften hoffen bereits auf den Sieg, wollen die Kölner als Tabellenfünfte doch ihre Führung weiter ausbauen um sich für den Europapokal zu qualifizieren. Die Gladbacher dagegen wollen aufholen, um wieder internationale Spiele bestreiten zu können.

Im Hinspiel hatten die Kölner, nachdem sie zunächst mit 1:0 zurückgelegen hatten, schließlich doch mit 1:2 gewonnen.