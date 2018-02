KÖLN. Der frühere FC-Trainer Peter Stöger war froh, als er das Kölner Stadion nach dem 3:2-Sieg seiner Dortmunder wieder verließ.

Von Joachim Schmidt, 04.02.2018

Als das Spiel Geschichte, die Fragerunde mit den Journalisten beendet und Peter Stöger zurück im Kabinenbereich des Kölner Stadions war, da wirkte er erleichtert. „Ich bin froh, dass es vorbei ist. Es war schwierig – kein Spiel für schwache Nerven.“

Um den emotionalen Druck standzuhalten, hatte sich der bis zum 3. Dezember viereinhalb Jahre lang für den 1. FC Köln und seit dem 10. Dezember für den BVB verantwortliche Trainer nur aufs Sportliche konzentriert. Telefonate mit ehemaligen Spielern hatte er im Vorfeld ebenso vermieden wie Kontakte mit ihnen im Stadion. „Das hätte nicht gepasst“, meinte Stöger und mochte nicht glauben, dass sein Assistent Manfred Schmid nach der Partie in die FC-Kabine gegangen sei.

Doch das tat er, ebenso wie der am Tag vor der Begegnung vom FC zum BVB gewechselte Alexander Bade. „Peter hat sich dafür eingesetzt, dass auch ich sein Assistent in Dortmund geworden bin. So ist er halt“, meinte der bisherige Torwarttrainer, der mehr als 20 Jahre lang in verschiedenen Funktionen beim 1. FC Köln tätig war.

Brisant war das Zusammentreffen von Stöger mit seinem Nachfolger Stefan Ruthenbeck. Der war aus Stögers Sicht derjenige, der die vereinbarte Trennung zwischen dem Club und seinem Rekordtrainer noch vor dem Spiel auf Schalke publik gemacht hatte. Ruthenbeck versuchte anschließend, die Dinge in einem Telefongespräch klarzustellen, doch Peter Stöger habe keinen Anruf angenommen, hieß es.

Vor dem Spiel waren sich die beiden Trainer einmal auf der Treppe zum Spielfeld begegnet und hatten sich im Vorbeigehen die Hände geschüttelt. Diesen obligatorischen Handschlag hatte es nach Abpfiff am Spielfeldrand nicht gegeben; Stöger verschwand in die Kabine, Ruthenbeck ging zu seinen Spielern auf den Platz.

Erst nach Abschluss der Pressekonferenz reichten sich beide ohne weitere Wortwechsel die Hände. Die Atmosphäre wirkte frostiger als das nasskalte Wetter rund ums Stadion.