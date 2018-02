Interview mit Ex-FC-Trainer

Köln. Zwei Monate nach seinem Abschied vom 1. FC Köln kehrt Peter Stöger als Trainer von Borussia Dortmund an diesem Freitag in sein ehemaliges "Wohnzimmer", das Rheinenergie-Stadion, zurück. Am Tag zuvor sprach Joachim Schmidt im Signal-Iduna-Park mit ihm.

Von Joachim Schmidt, 02.02.2018

Herr Stöger, gilt für Sie derzeit: Arbeiten in Dortmund, schlafen in Köln?

Peter Stöger: Nicht ganz. Das pendeln wäre zu zeitintensiv. Derzeit wohne ich im Hotel. Trotzdem könnte es sein, dass ich die Wohnung in Köln behalte. Ich fühle mich da immer noch wohl.

Teilweise herrschte Unverständnis, dass Sie nur eine Woche nach der Trennung vom FC beim BVB begonnen haben.

Stöger: Dass es auf den einen oder anderen komisch wirkt, verstehe ich. Selbst für mich war es eigenartig, obwohl ich ja ein Beteiligter war. Aber wenn man ohne Arbeit ist und gefragt wird, ob man Borussia Dortmund helfen kann, gibt es doch keine zwei Meinungen. Die einzige Frage lautet: Bin ich psychisch und körperlich schon wieder belastbar dafür? Und das war ich.

Vor Ihrer Demission sagten Sie, einige hätten sich von Werten wie Vertrauen, Respekt und Verantwortung ein Stück weit gelöst. Wen meinten Sie?

Stöger: Es ging in mehrere Bereiche hinein. Manche werden es auch mir unterstellen. Mir war wichtig, die Situation unter Kontrolle zu bekommen, und dafür war eine klare Aussage wichtig. Die wurde dann getroffen, indem man sich von mir getrennt hat. Es war gut, eine Entscheidung zu treffen.

Als Sie sagten, nicht davonzulaufen, gab es den Vorwurf, Sie würden den Vertrag aussitzen.

Stöger: Das war nie mein Interesse. Es wurde wiederholt auf meinen langen, bis 2020 laufenden Vertrag hingewiesen. Der galt aber nur für die Bundesliga. Wäre ich mit dem FC abgestiegen, hätte ich keinen Vertrag mehr gehabt. Das sagt ja alles!

Seinen Vertrag gekündigt hatte Jörg Schmadtke im Oktober. Danach herrschte Schweigen zwischen ihnen. Hält die Funkstille an?

Stöger: Ich hatte an Neujahr Kontakt zu Jörg Schmadtke. Wir haben uns verständigt, uns bald zusammenzusetzen. Ich freue mich darauf. Wir haben lange sehr gut und eng zusammengearbeitet.

Wie gehen Sie mit negativen Aussagen aus Köln über Ihre Person um?

Stöger: Ich höre, wie der eine oder andere über mich spricht, und das offenbar nicht positiv. Ich mache es nicht. Ich habe noch nie schlecht über jemanden gesprochen.

Es heißt, die vielen Verletzungen gingen auf Ihr Training zurück. Wie sehen Sie das?

Stöger: Es sind Leute neu dazugekommen. Wenn sie meinen, das so bewerten zu müssen, lasse ich das so stehen. Wir haben in der Trainingssteuerung nichts grundlegend anderes gemacht als in den Vorjahren. Wir waren so weit vorsichtig und vorbeugend, wie man es nur sein kann.

Ihr Nachfolger Stefan Ruthenbeck hat sich dafür bedankt, dass die Spieler in einem guten körperlichen Zustand seien.

Stöger: Manchmal hört man widersprüchliche Dinge, oder? (lacht) Vielleicht hat man auch in den Tagen nach der Trennung von mir so wahnsinnig gut gearbeitet, dass der körperliche Zustand jetzt ein ganz anderer ist. Aber da geht's aufgrund der kurzen Zeitspanne trainingswissenschaftlich in die Zauberei, und da bin ich nicht firm. Aber mal im Ernst: Es ist alles okay, was gesagt wird. Ich verbiete niemandem seine Meinung.

Was für eine FC-Elf erwarten Sie?

Stöger: Eine, die auch durch die Rückkehrer zur guten Organisation zurückgefunden hat, die auf ein gutes Umschaltspiel setzt und auch lange Bälle in Richtung Terodde schlägt. Das alles sind aber keine gravierenden Veränderungen.

Aus der Kölner Ferne betrachtet erweckt es den Anschein, als hätten Sie es in Dortmund auch nicht viel einfacher angetroffen . . .

Stöger: . . . aber seit dem Transferschluss am Mittwoch haben wir Ruhe (lacht). Die Diskussionen um Aubameyang haben es natürlich nicht einfacher gemacht, wobei ich sagen muss: Intern war das, im Gegensatz zur Öffentlichkeit, kein großes Thema. Und was das Sportliche anbelangt, so ist das hier für mich eine richtig interessante Aufgabe.

Was unterscheidet die Trainingsarbeit hier in Dortmund von der am Geißbockheim?

Stöger: In Köln hast du halt ständigen Kontakt zu den Fans, die um den Platz herumstehen. (lacht) Hier in Brackel ist es nicht ganz so romantisch, und hier bläst ständig Wind, und das kräftig.

Dem setzt sich auch Alexander Bade aus. Seit Donnerstag ist er Ihr Assistenztrainer.

Stöger: Ja, wie zu unserer Kölner Zeit. Da war er ja auch schon mehr als nur Torwarttrainer. Dafür haben wir hier hervorragende Kollegen. Aber Alex wird mir und Manfred Schmid eine große Hilfe sein. Die Möglichkeit gab es ja nur deshalb, weil man den Alex beim FC entfernt hat. Die Gründe verstehe ich persönlich überhaupt nicht. Ich fühle mich ein bisschen dafür verantwortlich, dass er gegangen wurde. Vielleicht, weil er mit uns gearbeitet hat.

Gibt es einen speziellen Wunsch für den Saisonabschluss?

Stöger: Wenn ich mir etwas wünschen dürfte, wäre es Platz zwei für uns. Auf jeden Fall aber die Champions-League-Qualifikation. Das ist die oberste Zielsetzung, und die gehen wir an. Und für die Kölner wäre es der 15. Platz. Die Relegation wäre auch schon eine unglaubliche Leistung, aber ich darf mir ja etwas wünschen, und das wäre der Klassenerhalt.