Köln. Ein womöglich schwerwiegendes Personalproblem tut sich beim 1. FC Köln hinsichtlich des Heimspiels am Samstag gegen Hertha BSC auf. Speziell in der Defensive kann es eng werden.

Von Joachim Schmidt, 16.03.2017

Nachdem Linksverteidiger Konstantin Rausch aufgrund einer hartnäckigen Erkältungskrankheit definitiv für die Partie nicht zur Verfügung steht, droht auch Jonas Hector als Alternative auszufallen.

Der Nationalspieler verzichtete wegen Erkältungssymptomen am Donnerstag auf das Mannschaftstraining. Stattdessen absolvierte er eine individuelle Einheit auf dem Fahrradergometer, um den Kreislauf anzuregen. Sollte er für das Abschlusstraining am Freitag ausfallen, würde er wohl auch am Samstag aus gesundheitlichen Gründen nicht spielen können.

Dann aber stünde kein Linksverteidiger zur Verfügung, da Dominique Heintz, der die Rolle verschiedentlich als Innenverteidiger übernahm, nach fünf Gelben Karten am Samstag gesperrt ist.

Die Ausfälle von Spielern aufgrund von Erkältungskrankheiten ziehen damit beim 1. FC Köln in den letzten Wochen immer größere Kreise. Zuvor hatten bereits Marco Höger, Artjoms Rudnevs, Timo Horn, Sven Müller und Salih Öczan aus dem gleichen Grund mit dem Training aussetzen oder sogar auf Spieleinsätze verzichten müssen.