Köln. Mit Pawel Olkowski fällt jetzt der zehnte FC-Profi aus - der Spieler verletzte sich beim Training am Sprunggelenk und musste vom Platz geführt werden. Die genaue Diagnose wird noch erwartet, der Ausfall bringt den 1.FC Köln jedoch immer mehr in Personalnot.

Von Joachim Schmidt, 07.03.2017

Kein Ende der Personalprobleme beim 1. FC Köln in Sicht. Im Nachmittagstraining verletzte sich Pawel Olkowski am rechten Sprunggelenk so schwerwiegend, dass er von Physiotherapeut Thorsten Klopp gestützt zur ersten Untersuchung in den medizinischen Bereich des Geißbockheims geführt werden musste.

Im Trainingsspiel hatte der Rechtsverteidiger einen Ball seitlich mit dem rechten Fuß geblockt und sich dabei die Verletzung zugezogen. Eine Diagnose sollte nach einer Untersuchung durch die Vereinsärzte in der Mediapark Klinik erstellt werden.

Mit Pawel Olkowski fiel am Dienstag der zehnte der 24 FC-Profis aus. Da beispielsweise alle drei Torwarte nicht trainieren konnten, standen wie am Vortag Nachwuchstorhüter zwischen den Pfosten.