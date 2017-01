02.01.2017 Bonn. 15 Feldspieler und zwei Torhüter nahmen vor gut 350 Zuschauern an der ersten Einheit des 1. FC Köln nach der elftägigen Weihnachtspause teil. Die Bedingungen waren auf dem vom Schnee geräumten und dank der Rasenheizung gut bespielbaren Rasen des Franz-Kremer-Stadions ideal.

Rückkehrer Christian Clemens konnte an seinem ersten Arbeitstag nach dreieinhalbjähriger Abwesenheit noch nicht alle seine früheren Mitspieler begrüßen. So nahmen die Rekonvaleszenten Timo Horn, Matthias Lehmann und Leonardo Bittencourt noch nicht am Mannschaftstraining teil. Die beiden Feldspieler hatten allerdings bei einer individuellen Einheit bereits mit dem Ball trainieren können.

Kurzfristig ausgefallen waren Pawel Olkowski und Sehrou Guirassy. Beide laborieren an Muskelverletzungen, die nach Aussage von Trainer Peter Stöger aber nicht von schwerwiegender Natur sein sollen.

Während eines Kleinfeldspiels fiel schließlich noch Yuya Osako aus. Der Angreifer war ohne gegnerische Einwirkung umgeknickt. Mit einem Verband am rechten Sprunggelenk humpelte er vorzeitig in die Kabine. Am Ende des Spiels ging auch Anthony Modeste unrund zurück zum Geißbockheim. Bei einem Zusammenprall mit Simon Zoller hatte er sich eine Beckenprellung zugezogen.

Am Dienstag wird die Vorbereitung auf das letzte Hinrundenspiel am 22. Januar in Mainz sowie die folgende Rückrunde mit einer Doppeleinheit fortgesetzt. „In dieser Woche werden wir etwas intensiver trainieren. Aber konditionell sind die Jungs gut dabei. Während der kurzen Pause haben sie wohl nichts oder nur wenig von ihrer Leistungsfähigkeit eingebüßt“, zeigte sich Peter Stöger zufrieden. (Joachim Schmidt)