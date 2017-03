Nur in Zivil tauchte der verletzte Yuya Osako am Dienstagvormittag am Geißbockheim auf. FOTO: MERTEN

KÖLN. Das Verletzungspech bleibt dem 1. FC Köln auch in der Rückrunde treu. Jetzt fällt der japanische Stürmer für mindestens drei Spiele aus.

Von Martin Sauberborn, 29.03.2017

Peter Stöger hatte sich wirklich auf die Länderspielpause gefreut – und dies auch deutlich zum Ausdruck gebracht. Die knapp zwei Wochen wollten der Trainer des 1. FC Köln und sein Stab zur Regeneration und Vorbereitung auf die entscheidenden letzten neun Spiele der Bundesliga-Saison 2016/17 nutzen. Am Dienstagvormittag nun stand Stöger nach dem Training aber am Geißbockheim und sah alles andere als zufrieden aus. „Manchmal täuscht man sich“, räumte der Österreicher ein. Anstatt die zuletzt verletzten Spieler in der Pause wie geplant wieder näher an das Team heranzubringen, muss sich der 50-Jährige mit neuen Personalproblemen auseinandersetzen.

Die schlechten Nachrichten erreichten Stöger und den 1. FC Köln schon am späten Montagabend. Nach einer MRT-Untersuchung stand fest, was sich im Laufe des Tages angedeutet hatte. Yuya Osako wird den Geißböcken mindestens in den nächsten drei Spielen beim Hamburger SV (1.4.) und zu Hause gegen Eintracht Frankfurt (4.4.) und Borussia Mönchengladbach (8.4.) fehlen. Der Japaner ist mit einer Kapselverletzung im linken Knie vom WM-Qualifikationsspiel seines Land in den Vereinigten Arabischen Emiraten (2:0) vorzeitig nach Köln zurückgekehrt. Wie lange der 26-Jährige insgesamt ausfallen wird, hängt auch vom Heilungsverlauf ab.

„Das ist sehr schade. Yuya war richtig gut drauf“, bedauerte Stöger. Obwohl der Umgang mit Verletzungen in dieser Saison beim FC fast schon zum Alltag gehört, wollte der Coach nicht verbergen, dass mit Osako ein absoluter Schlüsselspieler und Leistungsträger nicht zur Verfügung steht. „Unsere Aufgabe ist es, uns zu sammeln und zu schauen, wie wir es in den nächsten Spielen anlegen. Wir haben Jungs, die die Position von den Anforderungen her ausfüllen können. Es wird aber eine andere Ausrichtung sein, weil Yuya andere Qualitäten hat als die, die ihn ersetzen.“

Der Umgang mit Verletzungen gehört beim FC fast zum Alltag

Ein Kompliment, das irgendwie ausdrückt, dass Osako eigentlich für den FC derzeit nicht zu ersetzen ist. Der Japaner hat in dieser Saison den Durchbruch geschafft. Er ist nicht nur wegen seiner sechs Tore und sieben Assists sowie seines kongenialen Zusammenspiels mit Torjäger Anthony Modeste kaum mehr aus Stögers Stammelf wegzudenken. „Yuya hat viel fußballerisches Talent und es in dieser Saison konstant gezeigt. Auch mit den entsprechenden Scorerpunkten, sodass alle seine Klasse auch in seinen Aktionen sehen konnten. Er ist ein wichtiger Faktor in unserem Spiel“, erklärte der FC-Trainer und beschrieb den besonderen Wert seines Stürmers: „Yuya kann Bälle sichern und verteidigen, kommt in dieser Saison auch zum Abschluss und macht Tore.“

Osakos Teamkollege Marco Höger sieht fast schon einen Verletzungsfluch auf dem FC lasten: „Es zieht sich wie ein roter Faden durch diese Saison. Yuyas Ausfall ist sehr bitter. Er war in Topform und definitiv unser wichtigster Verbindungsspieler zwischen Mittelfeld und Angriff.“

Der Angreifer ist aber nicht der einzige Spieler, auf den die Kölner in Hamburg verzichten müssen. Der gerade genesene und beim 4:2-Heimsieg gegen Hertha BSC bärenstarke Kapitän Matthias Lehmann ist nach seiner fünften Gelben Karte gesperrt. Auch Leonardo Bittencourt, der sich in der Länderspielpause erneut verletzt hat, und Artjoms Rudnevs, der nach einer HNO-OP erst am Montag aus dem Krankenhaus entlassen wurde, sind für Samstag und wahrscheinlich darüber hinaus keine Option.

„Leider Gottes müssen wir schon über einen längeren Zeitraum immer wieder Spieler ersetzen. Wir werden es auch diesmal schaffen und trotz der Ausfälle eine richtig gute Mannschaft aufstellen“ – Stöger ist sich seiner Sache auch deshalb so sicher, weil die Spieler den Hauptanteil an der Kompensierung der Ausfälle tragen: „Sie können alle gut miteinander und verfolgen ein gemeinsames Ziel. Unser Aufgabe ist es, die beste Mischung an Spielern zu finden und die Stimmung positiv zu halten.“

Ohne Konsequenzen bleiben die andauernden Verletzungen natürlich nicht. „Irgendwann wird es kräftezehrend“, sagte Marco Höger. Eine Einschätzung, die auch die Verantwortlichen teilen. Deshalb durfte Anthony Modeste am Dienstag bei der Nachmittagseinheit pausieren. Der Trainerstab gönnte dem 22-Tore-Franzosen vor den drei Spielen innerhalb von acht Tagen eine „Belastungspause“. „So wie wir geglaubt haben, dass uns die Länderspielpause zugute kommt, tut uns die Englische Woche jetzt keinen Gefallen“, meint Stöger. Vielleicht täuscht er sich ja ein zweites Mal.