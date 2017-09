Videobeweis im Spiel bei Dortmund

FC-Manager Jörg Schmadtke kündigte nach dem Spiel Protest gegen die Wertung an.

Köln. Vertagt hat man sich am Montagnachmittag beim 1. FC Köln in der Frage, ob gegen die Wertung des mit 0:5 verlorenen Spiels am Abend zuvor bei Borussia Dortmund Protest eingelegt werden soll oder nicht.

Von Joachim Schmidt, 18.09.2017

An diesem Dienstag muss eine Entscheidung getroffen werden, ob der 1. FC Köln Protest gegen die Niederlage bei Borussia Dortmund einlegen wird. Nur zwei Tage lang nach einem Spiel kann gegen eine Spielwertung beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) interveniert werden.

Der Grund dafür, dass man am Montag kein Dafür oder Dagegen treffen konnte, liegt nach Angaben aus Club-Kreisen daran, dass zahlreiche Aspekte zu berücksichtigen sind. Zwar hätte man einfach Protest wegen eines Regelverstoßes durch Schiedsrichter Patrick Ittrich einlegen können, wollte aber gleichzeitig nicht unfair gegenüber den Dortmundern als klaren Siegern im sportlichen Wettstreit auftreten.

Zudem solle ein Protest eine positive Wirkung auf ähnlich gelagerte Fälle in der Zukunft ausüben. Möglicherweise könne das aber auch auf anderem Weg herbeigeführt werden, hieß es.

Und darum ging es: In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit gab es beim Spielstand von 1:0 für Borussia Dortmund einen Eckball zugunsten der Hausherren. Kölns Torwart Timo Horn sprang hoch, fing den Ball und wurde im gleichen Moment am rechten Arm getroffen. Dadurch verlor er den Ball. Dortmunds Innenverteidiger Sokratis schoss, und im gleichen Moment ertönte der Pfiff von Schiedsrichter Patrick Ittrich, womit er das Spiel unterbrach. Im nächsten Moment landete der Ball im Tor.

Der Unparteiische aus Hamburg wollte den Treffer nicht anerkennen, weil er eine Behinderung des Torwarts gesehen haben wollte. Daraufhin meldete sich Video-Assistent Dr. Felix Brych aus seinem Studio in Köln und erklärte, Timo Horn sei zwar gerempelt worden, aber von Mitspieler Dominique Heintz und nicht von einem Dortmunder. Dabei übersah er allerdings, dass Heintz im Getümmel wiederum von Sokratis geschoben worden war. Ein üblicher Vorgang.

Aufgrund des Einspruchs des Video-Assistenten revidierte Patrick Ittrich seine Entscheidung und gab den Dortmundern den Treffer. Das aber ist ein Regelverstoß, schließlich hatte er das Spiel unterbrochen, bevor der Ball im Tor war. Das ist unabhängig davon zu sehen, dass dies im nächsten Moment geschah. Der Ball landete erst nach dem Abpfiff im Tor, konnte also niemals gewertet werden, egal was der Video-Assistent gesehen haben wollte.

Hören konnte er im Übrigen nichts. Und das ist auch das Fatale an dem Fall. Es gibt zu den Bildern vom Spiel keinen Ton. Allerdings hätte der Schiedsrichter seinen Assistenten im Studio darauf aufmerksam machen müssen, dass er die Partie unterbrochen habe, bevor der Treffer erzielt wurde.

Schiedsrichter und Video-Assistent mochten nach der Partie keine Stellungnahme gegenüber den Medien abgeben. Schließlich war der angekündigte Protest des 1. FC Köln möglich. Dann aber würde es sich um ein schwebendes, sportgerichtliches Verfahren handeln.