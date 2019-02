13.02.2019 KÖLN. Der 1. FC Köln muss am Freitagabend gegen den SC Paderborn auf Mittelfeldspieler Niklas Hauptmann verzichten. Vincent Koziello hingegen steht vor einer Rückkehr in den Kader.

Der Fußball-Zweitligist 1. FC Köln muss im Spiel beim SC Paderborn am Freitag (18.30 Uhr) auf Niklas Hauptmann verzichten. Dies teilte Trainer Markus Anfang am Mittwoch mit. Hauptmann habe sich eine Meniskusverletzung zugezogen, sagte der FC-Coach. Dafür steht der Franzose Vincent Koziello wohl vor der Rückkehr in den Kader. Abwehrspieler Lasse Sobiech hatte nach seiner viermonatigen Verletzungspause schon wieder einen Kurzeinsatz beim 4:1-Sieg gegen den FC St. Pauli am vergangenen Freitag. Weiter fehlen werden den Kölnern beim Tabellensiebten Marco Höger, Louis Schaub und Salih Özcan. (dpa)