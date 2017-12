Gelsenkirchen. Vor Anpfiff des Spiels zwischen Schalke 04 und dem 1. FC Köln machte das Gerücht die Runde, dass Peter Stöger selbst bei einem Erfolg nach der Partie von seinen Aufgaben als FC-Trainer entbunden würde.

Von Joachim Schmidt, 02.12.2017

Andere Medien-Spekulationen besagten, dass Markus Anfang ab 1. Januar sein Nachfolger werden könnte. Bis dahin würde Stefan Ruthenbeck, Trainer der FC-A-Junioren, die Profis betreuen.

Stöger sagte bei Sky vor der Partie, er sei weiterhin Trainer des FC. "Als Sportler gehe ich dieser Aufgabe weiter nach und habe die Mannschaft auf dieses schwere Spiel vorbereitet. Wir alle wollen endlich den ersten Dreier einfahren."

Der FC-Coach hatte am Donnerstag die Vereinsführung öffentlich aufgefordert, für klare Verhältnisse in der Trainerfrage zu sorgen. Das hatte er zuvor in einem Gespräch auch schon Geschäftsführer Alexander Wehrle mitgeteilt.

Sollte es wirklich zum Wechsel kommen und Markus Anfang der neue Mann auf dem Trainerposten des 1. FC Köln werden, so würde ein gebürtiger Kölner das Amt bekleiden. Im Kölner Norden aufgewachsen spielte er in der Jugend beim KSV Heimersdorf. Seine erste Profistation war Bayer Leverkusen. Zu einem Einsatz kam er in der einen Spielzeit beim Werksclub aber nicht.

Seine Trainerkarriere begann der 43-Jährige vor sieben Jahren beim SC Kapellen-Erft. 2013 übernahm er für drei Jahre die U16 von Bayer Leverkusen. Im Vorjahr wechselte Markus Anfang zu Drittligist Holstein Kiel. Im Mai stieg er mit den Störchen in die Zweite Liga auf, die seine Mannschaft derzeit anführt.

Der Kieler Coach wich am Samstag nach dem 2:2 gegen Fortuna Düsseldorf im TV-Sender Sky Fragen zu einer möglichen Zukunft als FC-Trainer allerdings aus.