Wegen Rückkehr nach Köln

Köln. Nachdem Fußball-Zweitligist 1. FC Köln am Samstagabend überraschend die sofortige Rückkehr von Anthony Modeste verkündet hatte, droht nun Ärger von Seiten des chinesischen Ex-Clubs.

Von general-anzeiger-bonn.de, 18.11.2018

Der Jubel bei Verantwortlichen und Fans war groß am Samstagabend: Der 1. FC Köln kündigte an, dass Anthony Modeste nach seinem turbulenten und letztlich wenig erfolgreichen Wechsel nach China an den Rhein zurückgeholt werden konnte und wieder für den FC stürmen wird - und zwar ab sofort. Getrübt wurde die Freude noch in der Nacht auf Sonntag, als Modestes Ex-Arbeitgeber, der chinesische Fußballclub Tianjin Quanjian, auf Twitter ankündigte, wegen des plötzlichen Wechsels sowohl Spieler als auch Verein verklagen zu wollen.

As a response to the signing of Anthony Modeste by FC. Koln, Tianjin Quanjian officially claimed that 'we will take every possible means to protect our interests. We have made preparations to initiate a lawsuit on FC. Koln and Anthony Modeste in Court of Arbitration for Sport. ' pic.twitter.com/i4D66FOYw3