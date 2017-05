In seine private Sammlung nahm Anthony Modeste diesen Ball mit, nachdem er im Heimspiel gegen Hertha BSC drei Treffer in Folge erzielt hatte. Seither traf er in sechs Spielen aber nur einmal.

KÖLN. Für den Europa-Traum will der FC im Heimspiel am Freitag gegen Werder Bremen mehr Offensive wagen. Wechselgerüchte um den Top-Torjäger.

Von Joachim Schmidt, 04.05.2017

Der Klassenerhalt ist seit dem Punktgewinn in Dortmund für die Profis des 1. FC Köln gesichert, die Europapokalqualifikation weiterhin möglich. Dafür aber sind sieben oder gar neun Punkte aus den verbleibenden drei Begegnungen wohl notwendig. Mit einem Sieg an diesem Freitag (20.30 Uhr) gegen Werder Bremen würden die Norddeutschen in der Tabelle überholt. Um die Erfolgsaussichten zu erhöhen, plant FC-Trainer Peter Stöger, das eigene Spiel noch offensiver auszurichten.

Die Gefahr dabei ist, dass die Defensive anfälliger für Gegenangriffe wird. Doch wer nicht wagt, der nicht gewinnt, wie es so schön heißt. „Wenn ich eine einprozentige Chance auf Europa habe, versuche ich, sie wahrzunehmen“, sagte Stöger dieser Tage. Der Trainer, dessen Spielanlage bislang stets auf eine kompakte Defensive aufgebaut war, sucht nun den Angriff.

Mehr riskieren sollen in erster Linie Kölns Angreifer, allen voran natürlich Anthony Modeste. Der liebt das riskante Spiel im Bereich der Abseitszone. Von dort startet er gerne seine Sprints zum Tor.

Mit bislang 23 Treffern hat er nach wie vor mehr als die Hälfte aller FC-Tore (43) erzielt. Deshalb steht der Franzose bei so manchem finanzkräftigen Club auf der Wunschliste. Im Januar hatten die Chinesen von Tianjin Quanjian dem 1. FC Köln angeblich bis zu 50 Millionen Euro geboten. Sportchef Jörg Schmadtke lehnte damals mit dem Hinweis, es gebe keine Schmerzgrenze, die Offerte ab. Man wollte vor der Rückrunde nicht die Sicherung des Klassenerhalts und die Chance auf die Europapokalteilnahme gefährden. Nach dem Saisonende in gut zwei Wochen sieht das freilich anders aus. Dann wird es wohl für Anthony Modeste nur darum gehen, welcher neue Arbeitgeber ihm am angenehmsten ist. Ein neues Gerücht aus Frankreich (mercato365.com) nennt Borussia Dortmund als Interessenten, falls Pierre-Emerick Aubameyang den BVB verlässt. Wahrscheinlich dürfte jedoch ein Wechsel von Modeste in seine französische Heimat (Marseille) oder in die Premier League sein.

Jetzt aber sind die Torerfolge des 29-Jährigen, der noch bis 2021 beim FC unter Vertrag steht, bei den Kölnern sehr begehrt. Zuletzt war der Torjäger etwas zurückhaltend gewesen. Nur einmal hatte er in den letzten sechs Begegnungen getroffen, im Derby gegen Mönchengladbach. Und da hatte man dennoch verloren (2:3). War Anthony Modeste in dem Spiel noch zu drei Torschüssen gekommen, so waren es im folgenden Spiel gegen Hoffenheim (1:1) nur noch zwei und zuletzt in Dortmund (0:0) gar kein Torschuss.

Auf die bisherige Spielzeit hochgerechnet, benötigt der Stürmer nur vier Versuche, um einmal den gegnerischen Torwart zu überwinden; von 92 Torschüssen waren 23 erfolgreich. Eine Spitzenquote, nicht nur in der Bundesliga.

Was Anthony Modeste dafür allerdings benötigt, ist tatkräftige Unterstützung durch seine Mitspieler. Denn ihre Vorlagen sind es, die er auf oft eindrucksvolle Art und Weise verwertet. Mit Yuya Osako droht einer seiner Zuspieler morgen erneut auszufallen. Die Folgen einer Mandelentzündung könnten zu schwerwiegend sein, um ihn von Beginn an einzusetzen. Dessen Vertreter Artjoms Rudnevs brachte sich beim Spiel in Dortmund gut ein. Er war selbst torgefährlich und bereitete Torchancen vor – allerdings nicht für Modeste.