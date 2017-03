Köln. Mit einem Anthony-Modeste-Spektakel hat der 1. FC Köln seine Fans nach einer Durststrecke von fünf sieglosen Begegnungen verwöhnt. Drei Mal bedienten ihn seine Mitspieler so vorzüglich, dass der Torjäger nicht anders konnte als zu treffen.

Von Joachim Schmidt, 18.03.2017

Mit einem Anthony-Modeste-Spektakel hat der 1. FC Köln seine Fans nach einer Durststrecke von fünf sieglosen Begegnungen verwöhnt. Drei Mal bedienten ihn seine Mitspieler so vorzüglich, dass der Torjäger nicht anders konnte als zu treffen. Da auch Yuya Osako traf, standen am Ende vier Treffer für den FC auf der Anzeigetafel. Bei den Berlinern waren es auch noch zwei, so dass das 4:2 die torreichste Bundesligapartie in Müngersdorf seit dem Wiederaufstieg 2014 wurde.

Anthony Modeste aber mischt im Dreikampf um die Torjägerkrone wieder mit. Mit nun 22 Toren rangiert er nur einen Treffer hinter dem führenden Pierre-Emerick Aubameyang und ein Tor vor Robert Lewandowski. Der spielt mit den Bayern allerdings noch am Sonntag in Mönchengladbach.

Endlich wieder einmal einen Start nach Maß erlebten die Gastgeber. Nachdem sie wiederholt in dieser Saison frühzeitig in Rückstand geraten waren, sorgte Yuya Osako diesmal in der sechsten Minute für die Führung. Nach einem Steilpass von Matthias Lehmann nahm er den Ball im Lauf mit der Hüfte mit und zog aus über 20 Metern volley ab. Torwart Rune Jarstein stand etwas zu weit vor dem Tor, kam nur noch mit den Fingerspitzen an den Ball, der sich hinter ihm ins Tor senkte.

Was folgte, war hoher Ballbesitz für die Berliner, ohne dass sie zu entscheidenden Tormöglichkeiten kamen. Die Hausherren verlegten sich auf Konter, die aber zu ungenau gespielt wurden oder glücklos im Nichts endeten.

Nach einer halben Stunde musste der mit einer Muskelverletzung ins Spiel gegangene Kalou verletzt vom Platz. Für ihn kam mit Mitchell Weiser ein weiterer Herthaner, der angeschlagen war. Begrüßt wurde der Ex-Kölner mit einem gellenden Pfeifkonzert von den heimischen Zuschauern.

Nach einer Kopfballchance durch Vedad Ibisevic (31.), der Timo Horn traf, waren die Kölner wieder am Ball und mit dem nächsten Treffer an der Reihe. Yuya Osako brachte den Ball von rechts an die Strafraumgrenze, wo Anthony Modeste sofort mit links abzog und rechts unten zum 2:0 (35.)traf.

Nur zwei Minuten später schnürte der Franzose seinen Doppelpack. Matthias Lehmann chippte den Ball in den Lauf von Anthony Modeste, der ihn mit der Hacke sich vorlegte. Aus dem Lauf heraus schoss er mit Rechts an Rune Jarstein vorbei ein (37.).

Damit schraubte er sein Trefferkonto auf 21 Tore, womit er die Saisonbestleistung von Toni Polster aus der Saison 1996/97 einstellte.

Mit mächtig Dampf und Vorwärtsdrang kamen die Berliner aus der Pause. Bei einer Abwehraktion in der 49. Minute traf Timo Horn Niklas Stark mit der Faust am Kopf, weshalb Schiedsrichter Marco Fritz auf Strafstoß entschied. Den verwandelte Vedad Ibisevic zum Anschlusstreffer.

Wenig später sah Matthias Lehmann nach einem Foul im Mittelfeld Gelb. Aufgrund der fünften Verwarnung gegen ihn in dieser Saison ist der Kapitän beim Auswärtsspiel in zwei Wochen in Hamburg gesperrt.

Als Marco Höger in der 62. Minute für Simon Zoller zur Stärkung der Defensive eingewechselt wurde, betätigte sich der Mittelfeldspieler zunächst einmal als Vorlagengeber. Mit einem feinen Steilpass schickte er Anthony Modeste auf die Reise, und der Torjäger schloss sie in der für ihn an diesem Tag nur machbaren Art ab: Er traf. Mit rechts schob er den Ball rechts an Rune Jarstein vorbei ein.

Das Torfestival in Müngersdorf war damit aber noch nicht beendet. Bereits in der 69. Minute verkürzte John Brooks per Kopf nach einem Eckball von Vladimir Darida zum 2:4 aus Berliner Sicht. In der 89. Minute dann die gleiche Szene. Doch diesmal tauchte Timo Horn nach unten und wehrte den Ball nach dem Kopfballaufsetzer artistisch im Flug ab. So rettete er dem FC den 4:2-Erfolg, der am Ende gegen wild angreifende Berliner angesichts weniger Entlastung auf wackeligen Füßen stand.

Köln: Horn; Olkowski, Maroh, Subotic, Hector; Clemens, Lehmann, Jojic (76. Sörensen), Zoller (62. Höger); Modeste, Osako. – Berlin: Jarstrein; Pekarik, Langkamp,Brooks, Plattenhardt; Haraguchi (72. Mittelstädt), Stark, Skjelbred (46. Allagui), Darida; Ibisevic, Kalou (30 Weiser). – SR: Fritz (Korb). – Tore: 1:0 Osako (6.), 2:0 Modeste (35.), 3:0 Modeste (37.), 3:1 Ibisevic (50., Foulelfmeter), 4:1 Modeste (63.), 4:2 Brooks (69.). – Zuschauer: 49.300. – Gelbe Karten: Maroh, Lehmann – Haraguchi, Langkamp, Allagui.