Köln. Im Spiel gegen den FC Schalke 04 war der Kölner Torjäger nach einem Foul von Alessandro Schöpf unglücklich gestürzt. Das positive Ergebnis der Untersuchung lässt hoffen, dass er für das Spiel am Samstag gegen Leipzig wieder fit ist.

Von Joachim Schmidt, 20.02.2017

Mit Erleichterung wurde am trainingsfreien Montag beim 1. FC Köln das Ergebnis der Untersuchung zur Kenntnis genommen, bei der die verletzte linke Schulter von Torjäger Anthony Modeste untersucht worden war. Mit Hilfe der Magnetresonanztomographie (kurz MRT) war diagnostiziert worden, dass sich der Stürmer beim 1:1 gegen Schalke 04 „nur“ eine schwere Prellung zugezogen hatte.

Anthony Modeste war nach einem eigentlich harmlosen Foul des Schalkers Alessandro Schöpf in der 19. Spielminute an der Mittellinie so unglücklich auf die linke Schulter gefallen, dass er minutenlang behandelt werden musste und zunächst sogar seine Auswechslung drohte.

„Die Schmerzen waren schon sehr groß“, berichtete Trainer Peter Stöger später. Deshalb hielt der Stürmer seinen linken Arm in der Folgezeit fast ausschließlich in einer Schonhaltung an den Körper gepresst.

Das Handycap hielt ihn allerdings nicht davon ab, in der 43. Minute den Ausgleichstreffer zum 1:1-Endstand zu erzielen, sein 17. Saisontor.

Sollte sich im Verlauf der Woche keine gesundheitliche Verschlechterung einstellen, ist der Einsatz des Kölner Torjägers am Samstag beim Gastspiel in Leipzig nicht gefährdet.

Wie wichtig sein Mitwirken aktuell ist, zeigt seine Trefferstatistik: In jedem der vier Rückrundenspiele erzielte er ein Tor, wodurch er dem FC vier weitere Punkte (1:0-Siegtreffer gegen Wolfsburg und jetzt das Tor zum Remis) sicherte. Beim 1:1 im Hinspiel gegen Leipzig hatte allerdings nicht Anthony Modeste das Kölner Tor erzielt, sondern sein Kollege Yuya Osako. Der hatte für ihn gegen Schalke wieder einmal die Vorarbeit zum Treffer geleistet.