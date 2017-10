1. FC Köln

Köln. Wie gewohnt mit einer Doppelspitze plant FC-Trainer Peter Stöger für das Auswärtsspiel am Freitagabend in Stuttgart. Claudio Pizarro soll aber zunächst die Rolle des Jokers beibehalten.

Von Joachim Schmidt, 12.10.2017

Zwar fällt der etatmäßig Mittelstürmer Jhon Cordoba aufgrund eines Faserrisses aus, „doch wir haben genug Optionen, um wie gewohnt zu spielen“, sagte Peter Stöger vor dem Abschlusstraining.

Neben Yuya Osako stehen ihm Sehrou Guirassy, Simon Zoller und Neuverpflichtung Claudio Pizarro zur Verfügung. Letzteren aber sieht der Trainer derzeit in erster Linie als Einwechselspieler. „Er hat sich zwar seit der letzten Saison individuell fit gehalten. Aber ihm fehlten natürlich die Zweikämpfe, die Torabschlüsse und die Ballarbeit im Mannschaftstraining“, begründete Peter Stöger. Deshalb tue dem Peruaner jede Trainingseinheit gut.

Da man beim VfB Stuttgart trotz der bereits sieben Punkte, die allesamt in den drei Heimspielen gewonnen wurden, auch nicht zufrieden sei mit der derzeitigen Situation, stecke viel Brisanz in dem Spiel. „Ich denke, das wird man dann auch sehen“, sagte der Wiener.

Diese Begegnung und das folgende Heimspiel gegen Werder Bremen bezeichnete der Kölner Trainer als „total entscheidende Spiele“. Würden sie so enden, wie man sich das beim FC vorstelle, komme man wieder in Schlagdistanz zu anderen Mannschaften. Wenn der Punkteabstand zu den vor Köln platzierten Mannschaften aber noch größer werde, sei es schon schwierig, das zu korrigieren, so Peter Stöger.

An Unterstützung wird es ihm und seiner Mannschaft allerdings nicht mangeln. Rund 4000 Fans haben Karten für das Spiel beim VfB Stuttgart gekauft und werden für die gewohnte kölsche Stimmung sorgen.