28.12.2016 KÖLN. Mergim Mavraj verlässt den FC in Richtung Hamburg. Der Bundesligist erhält 1,8 Millionen Euro für den Abwehrchef.

Mergim Mavraj hat von den bisher 16 Ligaspielen dieser Saison nicht eine Sekunde verpasst. Als zentraler Abwehrmann zeichnet er mit dafür verantwortlich, dass der 1. FC Köln mit der drittbesten Defensive der Bundesliga in die Winterpause gegangen ist. Der 30-Jährige ist ein Stabilisator, die personifizierte Sicherheit in der FC-Hintermannschaft, ein Garant der Kompaktheit. Wer Anfang Dezember auf die Idee gekommen wäre, dass der albanische Nationalspieler die Geißböcke zu Weihnachten verlässt, hätte sich sicher Fragen nach seinem Verstand gefallen lassen müssen. Seit Dienstagvormittag ist Mavrajs Abgang aber ein Fakt. Der Innenverteidiger wechselt für eine kolportierte Ablösesumme in Höhe von 1,8 Millionen Euro mit sofortiger Wirkung zum Hamburger SV. Bei den Norddeutschen erhält er einen Vertrag bis 30. Juni 2019.

Ein Wechsel, der auf den ersten Blick befremdlich wirkt. Die Gründe für diese Entscheidung können jedenfalls nichts mit Mavrajs aktuellen Leistungen auf dem Fußballplatz zu schaffen haben. Sie liegen eher in der vertraglichen Historie. Mavrajs jetzt aufgelöster Kontrakt lief ursprünglich bis Ende dieser Saison. Offenbar konnten sich Club und Spieler nicht auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit einigen. Oder: Mit dem Angebot des HSV konnte und wollte der FC nicht mithalten.

Mavraj kam 2014 aus Fürth nach Köln und absolvierte 46 Pflichtspiele für die Geißböcke. „Ich freue mich, ab der Rückrunde für Hamburg spielen zu können. Der HSV ist ein großer Klub und die Verantwortlichen haben mir in den Gesprächen aufgezeigt, welche Rolle sie für mich vorgesehen haben“, wird Mavraj auf der HSV-Homepage zitiert. „Es macht mich stolz, dass man mir zutraut, dieser Mannschaft weiterzuhelfen. Ich brenne darauf, ab Januar zum Team zu stoßen.“

Das hört sich nach viel Vorfreude und wenig Enttäuschung an. Gleiches gilt für den FC, der sich verständnisvoll von seinem Spieler verabschiedet: „Für Mergim bietet sich beim HSV mit dem neuen Vertrag eine attraktive Perspektive. Wir haben mit ihm offen über seine Situation gesprochen, nachdem er uns über das HSV-Angebot informiert hatte“, erklärte FC-Geschäftsführer Jörg Schmadtke und lobte den Albaner: „Für den FC war Mergim ein zuverlässiger Profi, der dem Erfolg der Mannschaft alles untergeordnet hat.“ ⋌ (Martin Sauerborn)