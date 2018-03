Vor dem Spiel gegen den FC

Der Kölner Fanblock beim Spiel in der vergangenen Saison in Leverkusen.

Köln/Leverkusen. Zwischen mehreren hundert Fußballanhängern ist es am Vorabend des Bundesliga-Spiels des 1. FC Köln gegen Bayer 04 Leverkusen zu einer Schlägerei gekommen. Von etwa 200 Beteiligten stellte die Polizei die Personalien sicher.

Von general-anzeiger-bonn.de, 18.03.2018

Mehrere 100 Fußballanhänger des 1. FC Köln und von Bayer 04 Leverkusen haben sich am Samstagabend eine Schlägerei geliefert. Laut einer Mitteilung der Kölner Polizei erlitt dabei mindestens ein Beteiligter Verletzungen. Am Nachmittag hatten etwa 250 Anhänger von Bayer 04 Leverkusen das Abschlusstraining ihrer Mannschaft auf dem Trainingsgelände der BayArena besucht. Dabei wurde eine erhebliche Menge an Pyrotechnik abgebrannt. Der entstehende Rauch wirkte sich bis auf den Verkehrsfluss auf der Autobahn 1 aus.

Anschließend besuchten die Fans ein Basketballspiel in der nahegelegenen Ostermann-Arena und kehrten danach im Lokal "Stadioneck" ein. Gegen 21.30 Uhr erschienen dort auch mehrere Pkw, die mit Anhängern des 1. FC Köln besetzt waren. Die Leverkusener Fans schlugen mit Schlagwerkzeugen auf die Fahrzeuge der FC-Fans ein, wobei ein erheblicher Sachschaden entstand. Anschließend flüchteten die Insassen mit den Pkw.

Zeitgleich näherten sich etwa 150 FC-Fans, viele mit weißen T-Shirts bekleidet, über die Bismarckstraße und stürmten auf die vor dem "Stadioneck" versammelten Bayer-Fans zu. Diese maskierten sich daraufhin teilweise und bewaffneten sich mit Latten und Verkehrszeichen. Im Verlauf der anschließenden Schlägerei flüchtete die Leverkusener Gruppe, jedoch wurde sie von den FC-Fans bis zum Parkplatz Tannenbergstraße verfolgt. Von dort aus verteilten sich die Beteiligten in die Leverkusener Innenstadt. Offensichtlich Verletzte entfernten sich laut Polizeiangaben ebenfalls und gaben sich nicht zu erkennen.

Gegen 22 Uhr trafen die zusammengezogenen Polizeikräfte dann etwa 80 FC-Anhänger am Bahnhof Leverkusen Mitte an, die gerade in eine Regionalbahn Richtung Köln einsteigen wollten. Zeitgleich stellten Polizisten auch eine etwa 100 Mann starke Leverkusener Gruppe vor dem "Stadioneck" fest. Von knapp 200 Beteiligten nahm die Polizei die Personalien auf. Bei beiden Gruppierungen wurden große Mengen Schlaggegenstände und Passivbewaffnung wie Quarzhandschuhe sichergestellt.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Landfriedensbruch und gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.