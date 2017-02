Köln. Trainer Peter Stöger baut gegen seinen Lieblingsgegner Schalke auf die Heimstärke seines Teams.

Von MARTIN SAUERBORN, 18.02.2017

Wenn es um seinen Job geht, hält sich Peter Stöger vorzugsweise im Hier und Jetzt auf. Den Trainer des 1. FC Köln interessiert es weniger, was mal war oder was vielleicht kommen könnte. So beschäftigt sich der Österreicher vor dem Heimspiel am Sonntag (17.30 Uhr) im ausverkauften Rheinenergiestadion gegen den FC Schalke 04 weder lange mit dem unverkennbaren Aufwärtstrend der Königsblauen noch mit der Tatsache, dass seine Elf nach zwei Pflichtspielniederlagen in Folge und einer beispiellosen Verletzungsmisere auf der Rutsche in einer Abwärtsspirale Platz nehmen könnte.

Stöger könnte jammern, wenn er der Typ dafür wäre. Denn so wahnsinnig witzig ist die Situation nicht, in der sich der FC aktuell abgesehen vom siebten Tabellenplatz befindet. Die unnötigen und auch unglücklichen Niederlagen in Hamburg und Freiburg dürften am Selbstbewusstsein genagt haben. Viel schlimmer aber schlägt das Verletzungspech zu Buche. Neben den Langzeitverletzten Timo Horn, Marcel Risse und Matthias Lehmann fällt am Sonntag auch der erkrankte Artjoms Rudnevs weiter aus.

Und dann gibt es seit Donnerstag noch die tragische Geschichte um Leonardo Bittencourt. Der 23-Jährige hatte sich nach drei Monaten Pause wegen eines Bänderrisses gerade wieder zurück ins Team gekämpft, da gab es die nächste Hiobsbotschaft. Ein Sehnenanriss im Oberschenkel setzt den Deutsch-Brasilianer erneut für sechs bis sieben Wochen außer Gefecht. „Eine Verletzung ist immer bitter für einen Trainer und den Spieler. Besonders schade ist es, wenn man sich nach einer Verletzung wieder rangearbeitet hat und den Lohn dafür nicht zu sehen bekommt, sondern wieder ausfällt“, bedauerte Stöger. Was den Trainer in seinem persönlichen Befinden mitnimmt oder sogar traurig macht, hat aber auf seine Arbeit wenig Einfluss: „Die Tätigkeit als Trainer leidet in Wahrheit nicht darunter. Die Jungs, die trainieren, sind giftig, willig und wollen Erfolg. Unsere Aufgabe als Trainerteam ist es, aus dieser Gruppe die ideale Mischung zu finden“, hält sich sein Frust in Grenzen.

Die Frage, ob Marco Höger zu den Spielern zählt, auf die der FC-Coach am Sonntag setzen kann, blieb am Freitag unbeantwortet. Wie bei Bittencourt besteht die Gefahr, dass sich der Ex-Schalker wieder schwerer verletzt. Beim 1:2 in Freiburg musste Höger mit einem Ziehen im Oberschenkel ausgewechselt werden. „Wir gehen wie immer vorsichtig mit solchen Situationen um. Wir haben noch zwei Trainingseinheiten. Wenn Marco sich gut fühlt, dann ist er dabei. Wenn er oder wir nicht sicher sind, bleibt er draußen“, erklärte Stöger. Die Einheit am Donnerstag, bei der der FC den neu verlegten Rasen im Rheinenergiestadion erstmals testete, absolvierte Höger aber voll mit.

Den zuletzt starken Schalkern attestierte der Kölner Trainer beim 3:0 in Saloniki eine souveräne, abgebrühte und reife Leistung: „Da kommt ein guter Gegner, der auf eine gute Mannschaft trifft, die weiß, dass sie seit April kein Heimspiel mehr verloren hat“, lässt Stöger die Muskeln spielen. Sein Team ist in dieser Saison zu Hause noch unbesiegt und hat in neun Partien erst vier Gegentore kassiert: Das ist Liga-Bestwert. Außerdem zählen die Schalker, die der FC seit seinem Wiederaufstieg in fünf Spielen vier Mal besiegte, zu Stögers Lieblingsgegnern. „Das wird eine kurze Ansprache: Geht raus, Schalke kommt“, scherzt der 50-Jährige aber nur. Was war, spielt für den FC-Trainer eben keine große Rolle.