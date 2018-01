Negative Bewertungen für Döner-Imbiss

Köln. Lukas Podolski hat mit mehreren Social-Media-Posts nach dem Derby den Ärger vieler Gladbach-Fans auf sich gezogen. Die Fohlen-Anhänger wehren sich und nehmen Podolskis Döner-Laden in Köln ins Visier. Doch auch darauf hat Poldi eine Antwort.

Von general-anzeiger-bonn.de, 17.01.2018

Erst das in letzter Sekunde verlorene Derby gegen den 1. FC Köln, dann auch noch der Spott des Fußball-Weltmeisters: Lukas Podolski ist in Mönchengladbach gerade kein gern gesehener Gast. Los ging der Ärger schon kurz nach dem Spiel.

Der FC hatte gerade durch Simon Terodde den Siegtreffer zum 2:1 in der 95. Minute erzielt, die FC-Fans lagen sich jubelnd in den Armen, die Gladbacher Spieler gingen mit gesenkten Köpfen vom Feld, da griff Podolski zum Smartphone und setzte einen Tweet ab.

"Derbysieg, 3 Punkte, Fahne. Was will man mehr", lautete der Text des Tweets, in dem der ehemalige Kölner Spieler und Publikumsliebling nicht nur auf den Sieg, sondern auch auf eine Aktion Kölner Ultras anspielte. Ein als Ordner verkleideter FC-Anhänger hatte in der Halbzeitpause eine Fahne aus dem Gladbacher Fanblock gestohlen und in die Kölner Kurve gebracht. Der DFB hat die Ermittlungen gegen den FC aufgenommen, der "Glückwunsch" Podolskis für die Aktion erntete massive Kritik in den sozialen Netzwerken.

Aber Poldi legte gleich nach, postete auf Instagram ein Foto , auf dem ein Geißbock und ein Fohlen - die beiden Maskottchen der Vereine - in eindeutiger Pose zu sehen sind. Das kam auch bei den Verantwortlichen der Borussia nicht gut an. "Neben dem Tweet bezüglich der Fahne gab es auch ein Bild von einem Geißbock und einem Fohlen, was - ich sag mal - nicht in die oberste Schublade gehört. Da muss man schon ganz schön aufpassen, um so etwas zu posten als Privat-Tweet", sagte Gladbachs Vizepräsident Rainer Bonhof. Und auch die Gladbacher Fans machten ihrem Unmut in den sozialen Netzwerken Luft - sie nahmen sich dafür Poldis neu eröffneten Döner-Imbiss vor.

Auf Facebook hagelte es plötzlich negative Bewertungen für den Döner made in Köln. "Die Knoblauchsoße schmeckte leicht säuerlich mit einem Hauch Nachgeschmack an Kölsch. Man hat die fehlende Hygiene des Ladens bis nach Berlin gerochen", lautete einer der Kommentare zu den Bewertungen. Viele hinterließen auf der Facebook-Seite von Magal Döner einen von fünf möglichen Sternen - die schlechteste Bewertung, die möglich ist. Für Podolski kein Problem, sein Konter kam schnell. "1 Stern ist aber immer noch besser als 0 Punkte", twitterte er nun. Ein erneuter Konter der Gladbacher steht noch aus.