Neuer Vertrag bis 2020

Köln. Der Euskirchener Lukas Klünter bleibt bis mindestens 2020 beim 1. FC Köln. Sein Vertrag mit dem Verein wurde jüngst verlängert.

05.05.2017

Vor ziemlich genau einem Monat begründete FC-Trainer Peter Stöger das Startelfdebüt des Rechtsverteidigers am 27. Spieltag gegen Frankfurt:„Lukas trägt den Verein im Herzen und hatte es sich verdient.“ Folgerichtig hat der 1. FC Köln den im Sommer auslaufenden Vertrag mit Lukas Klünter jetzt bis 2020 verlängert.

Der 20 Jahre alte gebürtige Euskirchener kam im Sommer 2014 ablösefrei vom Bonner SC und begann im Nachwuchsleistungszentrum der U19-Geißböcke. Der Defensivspieler hat inzwischen sechs Bundesligaspiele bestritten. Zuletzt stand Klünter fünf Mal in der Startelf.



„Lukas ist ein sehr ehrgeiziger Spieler, der hart an sich arbeitet. Wir haben ihn vor ein paar Wochen gegen Frankfurt von Beginn an gebracht, weil wir seinen Fleiß belohnen wollten und überzeugt waren, dass er seine Sache als Rechtsverteidiger richtig gut machen wird. Dieses Vertrauen hat Lukas mit guten Leistungen bestätigt. Und deswegen freue ich mich, dass wir mit ihm auch in Zukunft arbeiten werden“, erklärt FC-Cheftrainer Peter Stöger.



„Ich bin happy mit dem neuen Vertrag. Natürlich habe ich nach meinen Einsätzen in der ersten Elf den Ehrgeiz, dranzubleiben und weiter alles zu geben. Wenn ich weiter zu meinen Einsatzzeiten kommen möchte, muss ich weiter jede Woche meine Leistung bringen“, sagt Lukas Klünter. „In der Jugend träumt man immer davon, einmal als Profi vor den eigenen Fans spielen zu können. Wenn es dann wirklich passiert, will man es einfach nur genießen.“ Die positiven Reaktionen zahlreicher Effzeh-Anhänger auf dem Facebook-Profil des Vereins zeigen auch, welchen Stellenwert der Youngster bereits bei den Fans genießt.