Verletzungspech beim 1.FC Köln

Köln. Wieder hat Leonardo Bittencourt ein Training des 1.FC Köln abgebrochen. Bei der erneuten Verletzung dürfte er wieder für sechs Wochen ausfallen, womit sich sein Pech bei den Verletzungen in dieser Saison weiter fortsetzt.

Von Joachim Schmidt, 16.02.2017

Die Verletztenmisere beim 1. FC Köln nimmt kein Ende. Jetzt hat es Leonardo Bittencourt erneut erwischt. Wie eine Untersuchung am Donnerstag ergab, zog sich der Außenstürmer im Training einen Sehnenanriss im linken Oberschenkel zu. Damit fällt er mindestens sechs Wochen aus.

Am Mittwochvormittag hatte er das Training abgebrochen und war am Nachmittag nach einer physiotherapeutischen Behandlung geschont worden, hatte nicht mehr an der zweiten Trainingseinheit teilgenommen.

Am Donnerstagvormittag probierte er es erneut, brach aber relativ schnell das Training ab. Am Nachmittag erfolgte dann eine intensive Untersuchung, die die Schwere der Verletzung an den Tag brachte.

Damit setzt sich das Verletztenpech von Leonardo Bittencourt in dieser Saison fort. Bereits am dritten Spieltag hatte er sich beim 3:0 gegen Freiburg eine Oberschenkelverletzung zugezogen. Noch Schlimmer erwischte es ihn Ende Oktober im Training. Als er mit dem linken Fuß im Rasen hängen blieb, zog er sich einen Bänderriss im Sprunggelenk zu. Nach der Operation fiel er bis zum Jahresende aus.