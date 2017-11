Vor dem Gruppenspiel gegen Arsenal

Köln. Vor dem Europa-League-Gruppenspiel gegen den FC Arsenal am Donnerstag gehen dem 1. FC Köln die Spieler aus. Deshalb wird Trainer Peter Stöger einen Nachwuchsspieler nachnominieren und zur Ergänzung des Kaders mit auf die Bank setzen.

Von Joachim Schmidt, 21.11.2017

Jüngster verletzungsbedingter Ausfall in der langen Liste ist wieder Leonardo Bittencourt. Bereits in der Vorwoche hatte er aufgrund muskulärer Probleme kürzertreten müssen. Dann fühlte er sich nach zwei Trainingseinheiten so gut, dass er beim Spiel in Mainz auf der Bank sitzen konnte. Als sich Simon Zoller in der 37. Minute verletzte, kam Bittencourt aufs Feld, zeigte aber nicht den gewohnten Schwung.

„Er wird uns für Donnerstag definitiv nicht zur Verfügung stehen. Wir hoffen, dass er bis zum Sonntag gegen Hertha wieder einsatzfähig wird“, meinte Peter Stöger nach dem Dienstagtraining.

Damit fallen sieben der 22 für die Europa League gemeldeten und spielberechtigten Feldspieler aus. Die einsatzfähigen Tim Handwerker (wurde nicht gemeldet) und Claudio Pizarro (kam erst nach der Meldefrist zum FC) stehen nicht zur Verfügung. Da aber 16 Feldspieler für ein Spiel nominiert werden dürfen, darf ein vom FC ausgebildeter Nachwuchsspieler nachrücken.

Die sieben nicht zur Verfügung stehenden Spieler sind die verletzten Leonardo Bittencourt, Simon Zoller, Jonas Hector, Marcel Risse, Christian Clemens und Marco Höger sowie Artjoms Rudnevs, dessen Vertrag auf seinen Wunsch hin aufgelöst worden war.