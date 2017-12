Wirbel vor Europa-League-Spiel

Belgrad. Der leere Mannschaftsbus des 1.FC Köln durfte nicht nach Serbien einreisen. Der Bus hätte am Mittwochnachmittag am Belgrader Flughafen sein müssen, um die eingeflogene Mannschaft ab zu holen. Doch daraus wurde nichts.

Von Joachim Schmidt, 07.12.2017

Opfer einer seltsamen Blüte eines serbischen Gesetzes ist der 1. FC Köln geworden. Weil leere Reisebusse nicht nach Serbien einreisen dürfen, wurde für den Mannschaftsbus des FC im Vorfeld des Europa-League-Spiels bei Roter Stern Belgrad die Einreise verweigert.

Üblich ist, dass der Mannschaftsbus leer an den Spielort fährt, um dort alle Fahrten der Mannschaft auszuführen. Der Bus hätte also am Mittwochmittag am Belgrader Flughafen sein müssen, um dort die per Charterflug eingetroffene Mannschaft abzuholen und zum Mannschaftshotel zu fahren.

Angesichts des serbischen Gesetzes war das verboten. Es dient dem Schutz einheimischer Busunternehmen, damit keine Busse aus dem grenznahen Ausland in Serbien Reisen durchführen.

Der 1. FC Köln schaltete nach der verbotenen Einreise die Uefa ein und bat um Hilfe. Die erfolgte auch, allerdings zu spät. Am Dienstag gaben die serbischen Behörden dem europäischen Fußballverband grünes Licht für die Einreise des FC-Busses. Doch da war Busfahrer Michael Liebetrut bereits per Flugzeug auf dem Weg nach Belgrad, um einen angemieteten Bus zu übernehmen und die Mannschaft zu chauffieren.