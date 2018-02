Trainer Ruthenbeck verteidigt das Risiko-Spiel

KÖLN. Beim 1. FC Köln gibt es unterschiedliche Meinungen nach der 2:3-Niederlage gegen Borussia Dortmund. Trainer Stefan Ruthenbeck verteidigt das hohe Risiko.

Von Joachim Schmidt, 04.02.2018

Zunächst einmal gestoppt ist die Aufholjagd des Tabellenschlusslichts aus Köln. Die 2:3-Heimniederlage des FC gegen Borussia Dortmund war die erste Niederlage seit dem 0:1 Mitte Dezember in München. Danach folgten bekanntlich drei Siege und ein Remis. Bereits nach dem 1:1 gegen Augsburg, als sie eine 1:0-Führung verspielte, haderten die Kölner wie auch jetzt wieder mit sich. Denn erneut lag die Schuld am Verpassen eines besseren Ergebnisses bei ihnen selbst.

Gierig auf den Erfolg

Zwei Mal hatten die Hausherren die Gästeführungen durch Michy Batshuayi (35./62.) durch Simon Zoller (60.) und Jorge Meré (70.) ausgeglichen. Dann aber wollten sie mehr, waren gierig nach den drei Punkten. „Das ist unsere Mentalität, weil wir die Spiele unbedingt gewinnen wollen. Nur Siege bringen uns vorwärts“, bekräftigte Stefan Ruthenbeck nochmals seine Einstellung zur Aufholjagd. Man könne nicht jede Begegnung als Endspiel ausrufen, um dann beim Stand von 2:2 auf völlige Absicherung umzuschalten. In der aktuellen Situation sei selbst ein Remis zu wenig.

„Zu euphorisch“

Beim Belagern der BVB-Hälfte und dem Berennen des Dortmunder Tores versäumte der FC allerdings jegliche Absicherung nach hinten. Das war beim 1:2 der Fall, als man innerlich noch den zuvor erzielten Ausgleich feierte, das war beim 2:3 (84.) so, als man nach einem eigenen Freistoß ausgekontert wurde und André Schürrle den Siegtreffer erzielte. „Sie haben uns bestraft, als wir den Blick nach vorne gerichtet hatten. Wir waren zu euphorisch und haben die Kontrolle verloren. Deshalb hat Dortmund immer dann zugeschlagen, wenn wir einem eigenen Treffer nahe waren“, analysierte Stefan Ruthenbeck richtig und beklagte gleichzeitig die fehlende Balance zwischen Offensive und Defensive.

Kritik an der Taktik

Nicht einverstanden mit dem Alles-oder-nichts-Spiel in der Schlussphase war FC-Sportchef Armin Veh. Einen Tag nach seinem 57. Geburtstag hätte er sich gerne etwas Zählbares gewünscht. Zunächst schloss er sich noch der Trainermeinung an, wonach man auf Sieg spielen müsse, weil der Abstand zum Relegationsplatz noch so groß sei. Dann aber meinte er gegenüber der „Bild“-Zeitung: „Wir wollten am Ende einfach zu viel. Den Konter durften wir so nicht kriegen. Das war taktisch nicht richtig.“ Denn es gebe auch Spiele, da müsse man mal mit einem Punkt zufrieden sein. Verantwortlich dafür, volles Risiko gegangen zu sein, sei der Trainer.

Spieler wollten Risiko

Unterstützung für seine Marschroute, stets auf Sieg zu spielen, erhielt Stefan Ruthenbeck aus seinem Spielerkreis. Man habe alles nach vorn werfen müssen, „weil wir am Drücker waren. Es hätte durchaus auch in unsere Richtung gehen können“. Jeder in der Mannschaft glaube nach wie vor an das Fußballwunder vom Klassenerhalt, und deshalb werde man auch weiterhin so auftreten. Das 2:3 sei aus seiner Sicht jedenfalls kein Rückschlag. Das fand auch Dominique Heintz. Der Innenverteidiger war beim Freistoß, auf den der verhängnisvolle Konter folgte, ebenfalls nach vorne geeilt: „Es wäre doch dumm gewesen, wenn wir alle hinten geblieben wären, um das 2:2 abzusichern. Sicherlich wäre ein Unentschieden mental gut gewesen, aber in der Tabelle hätte es uns auch nicht weitergeholfen.“

Clemens fehlt lange

Nicht weiterhelfen wird Christian Clemens dem FC in nächster Zeit. Der Außenstürmer erlitt kurz vor der Halbzeitpause eine schwerwiegende Verletzung im rechten Oberschenkel und wird voraussichtlich vier Wochen lang ausfallen. Als Alternativen stehen Simon Zoller, Lukas Klünter und bald auch wieder Marcel Risse zur Verfügung.