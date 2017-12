Köln. Ist die Trennung von 1. FC Köln und Trainer Peter Stöger bereits beschlossene Sache? Zur Stunde tagen die FC-Verantwortlichen im Geißbockheim.

Von Joachim Schmidt und Michael Wrobel , 03.12.2017

Auf Abschied standen die Zeichen bei Peter Stöger und seinem Trainer-Partner Manfred Schmid, nachdem sie mit der Mannschaft aus Gelsenkirchen zurückgekehrt waren, wo der 1. FC Köln überraschend ein 2:2 erreicht hatte. Zwar gibt es von Vereinsseite immer noch nicht die Erklärung, in der die Trennung von dem Trainer-Team mitgeteilt wurde, doch die Hinweise darauf verdichteten sich.

Stöger hatte das nächste Training eigentlich für Sonntag zehn Uhr angesetzt, doch die Vereinsführung verschob es auf 13 Uhr. Solch ein Vorgehen wäre nicht möglich, wenn der Wiener noch Cheftrainer wäre. So wird wohl Stefan Ruthenbeck, Trainer der A-Junioren des 1. FC Köln, dann seine erste Übungseinheit mit den Profis abhalten.

Geplant ist, dass der ehemalige Zweitligatrainer die Mannschaft in den verbleibenden fünf Spielen dieses Jahres betreut, bevor ab 2. Januar mit einem neuen Trainer die Rückrundenvorbereitung in Angriff genommen wird.

Krisensitzung im Geißbockheim

Am Sonntagmorgen trafen sich die FC-Verantwortlichen - Werner Spinner, Toni Schumacher, Alexander Wehrle und Markus Ritterbach - im Geißbockheim, um über Stögers Zukunft zu beraten. Dem Vernehmen nach soll es um 12 Uhr eine Pressekonferenz geben, bei der das Ergebnis bekannt gemacht werden soll.

"Es wird heute oder morgen Klarheit geben.“ Kurz und knapp hatte sich FC-Trainer Peter Stöger am Samstagabend bei einer Pressekonferenz in Gelsenkirchen auf die Frage nach seiner Zukunft beim 1. FC Köln geäußert. Weitere Fragen beantwortete der 51-Jährige zu diesem Thema nicht.

Stöger hatte am Donnerstag die Vereinsführung öffentlich aufgefordert, für klare Verhältnisse in der Trainerfrage zu sorgen. Das hatte er zuvor in einem Gespräch auch schon Geschäftsführer Alexander Wehrle mitgeteilt.

Der FC-Coach hatte sich am Samstagabend unmittelbar nach dem Spiel noch zurückhaltend zur Trainerfrage geäußert. Auf seine Zukunft angesprochen, sagte er dem TV-Sender Sky: "Mal sehen, was jetzt passiert." Er gehe davon aus, dass zeitnah "eine Entscheidung getroffen wird". Und: "Wir haben abgesprochen, dass eine klare Lösung her muss. Dass es keine Dreitageslösung, das ist auch klar."

Stöger zog seine Kappe vor den FC-Fans

Jedoch hatten die Gesten nach dem Spiel irgendwie bereits Bände gesprochen: Nach der Partie auf Schalke, bei der die Mannschaft große Moral gezeigt hatte und durch Treffer von Sehrou Guirassy zwei Mal einen Rückstand ausgeglichen hatte, gingen Peter Stöger und Manfred Schmid in die Kurve vor die FC-Fans. Stöger zog seine Kappe und verbeugte sich tief. Dann gingen die beiden Arm in Arm zurück, während sich Tim Handwerker an ihrer Seite offenbar Tränen aus dem Gesicht wischte.

Zunächst hatten viele noch am Samstagabend mit einer offiziellen Erklärung gerechnet. Doch die wollten die FC-Verantwortlichen wohl nicht übereilt öffentlich machen. So hatte FC-Geschäftsführer Alexander Wehrle in Gelsenkirchen gesagt: "Es wird heute nicht mehr viel passieren." Vor dem Spiel hatte Wehrle noch erklärt, dass er mit Stöger einen sehr offenen und vertrauensvollen Austausch habe. "Er ist jederzeit darüber in Kenntnis gesetzt worden, was unsere Überlegungen sind. Die haben wir intern diskutiert, und die werde ich öffentlich nicht kommentieren."

Um Stöger und einen neuen Manager in der Nachfolge von Jörg Schmadtke hatte es schon vor dem Anpfiff auf Schalke Spekulationen gegeben. Medien berichteten am Samstag von FC-Kontakten mit dem gebürtigen Kölner Markus Anfang, Coach von Zweitliga-Tabellenführer Holstein Kiel. Der wich im TV-Sender Sky allen Fragen aus. In Sachen Geschäftsführer Sport soll der ehemalige HSV-Vorstandschef und frühere FC-Profi Dietmar Beiersdorfer einer der Kandidaten sein, nachdem die Unterredungen mit Hannovers Horst Heldt abgebrochen wurden.

Spieler fordern Klarheit

Währenddessen trat FC-Torhüter Timo Horn frei von Emotionen auf, als er Samstagabend erklärte: "Wir Spieler sind froh, wenn eine Entscheidung getroffen wird. Ich würde nicht sagen, dass es aus Spielersicht heißt, mit Peter Stöger weiterzuarbeiten. Man hat wenige Argumente, wenn man aus 13 Spielen nur zwei Punkte holt. Die Trainerfrage wurde medial jetzt stark befeuert. Deshalb tut es uns gut, wenn wir Klarheit haben."

Sollte es wirklich zum Wechsel kommen, könnte Markus Anfang der neue Mann auf dem Trainerposten des 1. FC Köln werden. Derzeit steht er beim Zweitliga-Ersten Holstein Kiel auf der Kommandobrücke. Mit ihm käme ein waschechter Kölner zum FC. Im Norden der Stadt aufgewachsen spielte er in der Jugend beim KSV Heimersdorf. Seine erste Profistation war Bayer Leverkusen. Zu einem Einsatz kam er in der einen Spielzeit beim Werksclub aber nicht.

Seine Trainerkarriere begann der 43-Jährige vor sieben Jahren beim SC Kapellen-Erft. 2013 übernahm er für drei Jahre die U16 von Bayer Leverkusen. Im Vorjahr wechselte Markus Anfang zu Drittligist Holstein Kiel. Im Mai stieg er mit den Störchen in die Zweite Liga auf, die seine Mannschaft derzeit anführt.

Die Kölner sind auch nach dem 14. Spieltag in der Fußball-Bundesliga noch ohne Sieg und liegen mit drei Punkten abgeschlagen auf dem letzten Platz. Der 51 Jahre alte Stöger betreut die Kölner Profis seit dem 14. Juni 2013. 2014 führte der Österreicher die Mannschaft in die Bundesliga zurück. In der Vorsaison schafften die Kölner als Tabellenfünfter nach 25 Jahren Unterbrechung erstmals wieder die Teilnahme am Europacup.