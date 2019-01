Transfergerüchte beim 1. FC Köln

Köln. Johannes Geis wechselt vom FC Schalke 04 nach Köln. Der 25-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis zum Saisonende. Außerdem wird erwartet, dass der FC in Kürze den nächsten Bundesliga-Spieler verpflichtet: Florian Kainz von Werder Bremen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 14.01.2019

Der 1. FC Köln hat sich für den Aufstiegskampf in der 2. Fußball-Bundesliga mit dem früheren U21-Nationalspieler Johannes Geis verstärkt. Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler kommt von Vizemeister Schalke 04 und hat einen Vertrag bis zum Saisonende unterschrieben.

"Er hat sich im Laufe der Jahre und von Station zu Station immer weiterentwickelt. Er ist ein richtig guter Kicker mit einem unheimlich starken Willen", sagte FC-Trainer Markus Anfang. Geis soll dabei helfen, die verletzungsbedingten Ausfälle im zentralen Mittelfeld zu kompensieren.

Nach Informationen der Bild-Zeitung steht auch Florian Kainz vor einem Wechsel nach Köln. Der 26 Jahre alte Offensivspieler soll demnach für rund 2,5 Millionen Euro vom Bundesligisten Werder Bremen kommen.

Seit Ende Oktober ist bekannt, dass der FC einen Flügelflitzer sucht. Der Name Kingsley Schindler wird seit Wochen mit dem FC in Verbindung gebracht. Im Sommer hatten die Kieler einem Wechsel des 25-Jährigen in die Bundesliga noch den Riegel vorgeschoben. Doch jetzt scheint der FC eine Lösung gefunden zu haben. Schindlers Vertrag bei Holstein Kiel läuft bis Saisonende. Danach soll er nach Informationen des Kölner Stadt-Anzeigers im Sommer ablösefrei nach Köln wechseln. Eine Einigung zum Wechsel sei offenbar erfolgt.

(mit Material von sid/dpa)