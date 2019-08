Transfergerüchte beim 1. FC Köln

Köln. Der 1. FC Köln arbeitet weiter am Kader für die kommende Saison. Im Tausch gegen Jannes Horn könnte nun Miiko Albornoz von Hannover 96 nach Köln kommen. Die Transfergerüchte um den FC im Überblick.

Von general-anzeiger-bonn.de, 12.08.2019

Diese Zugänge zur Saison 2019/20 stehen fest:

Der 1. FC Köln hat den belgischen Innenverteidiger Sebastiaan Bornauw von RSC Anderlecht unter Vertrag genommen. Die Ablösesumme soll rund acht Millionen Euro betragen.

Der tunesische Mittelfeldspieler Ellyes Skhiri wechselt vom HSC Montpellier zum 1. FC Köln - das gab der FC am Montagnachmittag bekannt. Der 1,85 Meter lange und 69 Kilogramm schwere defensive Mittelfeldspieler unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023.

Trainingsauftakt beim 1. FC Köln Foto: dpa Birger Verstraete (obere Reihe l-r), Manfred Schmid, Achim Beierlorzer, Andre Pawlak und Kingsley Schindler (untere Reihe l-r) Ismail Jakobs, Noah Katterbach, Darko Churlinov, Kingsley Ehizibue und Julian Krahl von Fußball-Bundesligist 1. FC Köln.

Der 1. FC Köln hat Birger Verstraete verpflichtet und mit einem Vierjahresvertrag ausgestattet. Der 25-jährige Belgier kommt vom belgischen KAA Gent und ist im zentralen Mittelfeld zu Hause. "Birger ist ein intelligenter, dynamischer und robuster Spieler mit sehr gutem Passspiel, der in der Mittelfeld-Zentrale sowohl auf der Sechs als auch auf der Acht zu Hause ist. Er war absoluter Stammspieler in Gent und kann uns mit seiner Qualität und Erfahrung sofort weiterhelfen, ohne schon am Ende seiner Entwicklung zu sein. Wir freuen uns sehr, dass er sich für den FC entschieden hat", sagte FC-Geschäftsführer Armin Veh. Über die Ablösemodallitäten vereinbarten die Vereine Stillschweigen.

Eines der aktuell größten deutschen Torwarttalente hat beim 1. FC Köln einen Vertrag bis 2022 unterschrieben. U19-Nationaltorhüter Julian Krahl wechselt ablösefrei von RB Leipzig zum FC.

Schon frühzeitig klargemacht hat der 1. FC Köln die Verpflichtung von Kingsley Schindler. Der Rechtsaußen kommt von Holstein Kiel und kostet keine Ablöse.

Verpflichtet hat der 1. FC Köln auch den 1,90 Meter großen Kingsley Ehizibue vom niederländischen Erstligisten PEC Zwolle. Der in München geborene Niederländer mit nigerianischen Wurzeln hatte in der abgelaufenen Saison 32 Partien (1 Tor/8 Assists) absolviert.

Diese Spieler könnten sich dem FC anschließen

Wie der Kicker meldet, könnte der Chilene Miiko Albornoz zum FC wechseln. Der Linksverteidiger könnte demnach im Tausch gegen Jannes Horn kommen. Dass dieser nach Hannover wechseln soll, ist bereits seit längerem bekannt.

Ein wildes Gerücht hat die italienische Sporttageszeitung Gazzetta dello Sport in die Welt gesetzt. Sie spekulierte mit Abwanderungsgedanken von Sami Khedira (32). Der deutsche Weltmeister wolle Juventus Turin verlassen. Interesse an ihm habe angeblich der 1. FC Köln.

Aus Belgien taucht das Gerücht auf, der FC sei an Dylan Bronn interessiert. Bronn spielt in Gent und kennt FC-Neuzugang Birger Verstraete daher bestens. Ob die Kölner den 24-jährigen Tunesier bezahlen können, ist jedoch fraglich. FC-Geschäftsführer Veh sagte erst kürzlich, dass der Club mehr Geld ausgegeben habe als geplant. Bronn hat laut transfermarkt.de einen Marktwert von sieben Millionen Euro und einen laufenden Vertrag bis zum 30. Juni 2021.

Carlos Zambrano war als möglicher neuer Innenverteidiger im Gespräch gewesen. Er spielte in der Vergangenheit schon auf Schalke sowie für St. Pauli und Eintracht Frankfurt. Der 30-Jährige steht derzeit bei Dynamo Kiew unter Vertrag und ist an den FC Basel ausgeliehen. Die peruanische "El Comercio" berichtet, dass der Abwehrspieler gern in die Bundesliga zurückkehren würde. Allerdings wohl nicht zum FC: Dessen Interesse an Zambrano hatte wohl nur für die zweite Bundesliga gegolten, wie der "Geissblog" schreibt. Stattdessen könnte der Abwehrmann zum Hamburger SV wechseln, der bekanntlich weiterhin in Liga zwei spielt.

Spekuliert wurde über einen Wechsel des Österreichers Stefan Illsanker von RB Leipzig zum FC. Der 30-Jährige könnte ein Kandiat für das defensive Mittelfeld sein. Laut "Kicker" sei ein Wechsel aber unwahrscheinlich, da der Vertrag des Mittelfeldspielers bei RB Leipzig noch bis 2020 gehe und er davon träume, seine Karriere in England zu beenden.

Kommt mit Kevin Akpoguma ein weiterer Innenverteidiger zum FC? Der 24-Jährige spielte das vergangene halbe Jahr bei Absteiger Hannover 96, gehört laut Vertrag aber noch bis 2021 der TSG Hoffenheim. Laut fussballinfo.net soll sich nun der 1. FC Köln mit Akpoguma beschäftigen.

Trotz des fixen Wechsels von Birger Verstraete könnte der FC noch einmal auf der Position des defensiven Mittelfeldspielers nachlegen. Wie die "Bild" berichtet, soll Sportchef Armin Veh auf der Suche nach einem weiteren Sechser sein. Mikel Vesga aus Bilbao und Pere Pons vom FC Girona könnten der Zeitung zufolge in Vehs Visier rücken.

Mit dem FC Ingolstadt in die Dritte Liga abgestiegen, doch bald Bundesligaspieler? Das könnte Almog Cohen passieren, der laut fussballtransfers.com ins Visier des FC gerückt ist. Neben den Kölnern sollen auch Union Berlin, der Hamburger SV und Hannover 96 an dem 30-jährigen Mittelfeldspieler aus Israel haben.

Der 1. FC Köln wird laut "Hessenschau" als Abnehmer für Mittelfeldspieler Marc Stendera von Eintracht Frankfurt gehandelt. Dessen Abschied bei der Eintracht steht offenbar im Sommer bevor. Neben dem FC könnten allerdings auch der Hamburger SV, Hannover 96 und der SC Freiburg Interesse an Stendera haben.

Für den Platz in der Innenverteidigung neben Jorge Mere könnte in der kommenden Saison Dario Maresic ein Kandidat sein. Kölner Medien berichteten zuletzt von einem Interesse an dem 19-Jährigen vom österreichischen Club Sturm Graz. Für das Eigengewächs der Grazer wäre angesichts von noch einem Jahr Vertragslaufzeit eine Ablöse fällig.

Ebenfalls für die Innenverteidigung gehandelt wird Waldemar Anton von Bundesligaabsteiger Hannover 96. Der U21-Nationalspieler gehört bei den Hannoveranern zum unumstrittenen Stammpersonal. Dem Vernehmen nach will Anton kein zweites Mal mit Hannover in der zweiten Liga spielen. Neben dem 1. FC Köln sollen aber auch andere Erstligisten wie Hertha BSC Berlin, Eintracht Frankfurt und Werder Bremen einer Verpflichtung nicht abgeneigt sein.

Mit Erik Durm steht offenbar auch ein ehemaliger deutscher Nationalspieler auf der Liste der Kölner. Der 27-Jährige verbrachte die vergangene Spielzeit als Leihspieler bei Huddersfield, gehört allerdings Borussia Dortmund. Angesichts der dortigen Konkurrenz in der Abwehr ist es kaum vorstellbar, dass der BVB Durm bei einem Wechsel Steine in den Weg legt. Von einem Interesse an Durm berichtete zuletzt der Kölner Express, der als möglichen Neuzugang zudem Rechtsverteidiger Sebastian Jung vom VfL Wolfsburg ins Spiel brachte.

Diese Spieler aus der Gerüchteküche kommen nicht

Nach dem Abgang von Matthias Lehmann ist im defensiven Mittelfeld des FC ein Platz frei. Gehandelt wurde für diesen lange der Tscheche Tomas Soucek von Slavia Prag. Nachdem zunächst der Kölner Express berichtete, dass der FC inzwischen Abstand von einer Verpflichtung des 24-Jährigen genommen habe, kam nun heraus: Soucek hat seinen Vertrag bei Slavia Prag um fünf Jahre verlängert.

Lange gehandelt wurde beim FC auch der Ingolstädter Sonny Kittel. Der 26-Jährige unterschrieb allerdings einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023 beim Hamburger SV. Das teilte der HSV am Dienstagmorgen mit.

Diese Spieler aus der Gerüchteküche bleiben

Der 1. FC Köln plant für die kommende Saison mit seinem spanischen Innenverteidiger Jorge Meré. Laut dem Express könnte Meré nur bei einer Ablöse von 30 Millionen Euro zu einem anderen Verein wechseln. In der Vergangenheit hatten immer wieder Erstligisten aus seiner spanischen Heimat Interesse gezeigt. FC-Vorstand Armin Veh gehe aber nicht davon aus, dass ein solcher Wechsel zur neuen Saison zustande komme.

Diese Spieler könnten den FC verlassen

Wie die "Bild" berichtet, ist der Wechsel von Jannes Horn zu Hannover 96 beschlossene Sache. Der Linksverteidiger kam vor zwei Jahren für rund sieben Millionen Euro zum FC, spielt in den Planungen von Trainer Achim Beierlorzer allerdings keine Rolle mehr.

Spekulationen über einen Wechsel von Jorge Meré (22) hat die spanische Sportzeitung "Marca" verbreitet. Demnach stehe der Innenverteidiger des 1. FC Köln auf der Wunschliste von Ajax Amsterdam. Meré besaß beim FC bis zum 30. Juni eine Ausstiegsklausel über 30 Millionen Euro. Jetzt könnte er noch teurer verkauft werden. Der niederländische Meister ist auf der Suche nach einem rechten Innenverteidiger, weil man Matthijs de Ligt (19) für 75 Millionen Euro zu Juventus Turin transferierte.

Geht es nach zwei der bei einem Transfer in der Regel beteiligten drei Parteien, dann steht Frederik Sörensen vor einem Wechsel. Beim 1. FC Köln würde man ihm keine Steine in den Weg legen, sollte der Däne seine sportliche Zukunft woanders sehen. Die könnte bei Hannover 96 liegen, wo Trainer Mirko Slomka händeringend einen gestandenen Innenverteidiger sucht. Nach Informationen aus Hannover soll Sörensen für ihn „Priorität eins“ besitzen.

Mit 29 Treffern wurde Simon Terodde in der Aufstiegssaison des 1. FC Köln erfolgreichster Torjäger des 2. Bundesliga. Einem Bericht des Sportbuzzer zufolge könnte Terodde allerdings in der kommenden Spielzeit für Bundesligaabsteiger Hannover 96 auf Torejagd gehen. Teroddes Vertrag läuft noch bis 2021. Ob Terodde Liga 1 wieder gegen die zweite Spielklasse eintauscht, muss zumindest angezweifelt werden.

Dominick Drexler war als Vorlagengeber und Torschütze einer der Garanten für die Rückkehr des FC in die erste Bundesliga. Medienberichten zufolge hat das sowohl in Deutschland - transfermarkt.de berichtete zuletzt von einem Interesse von Eintracht Frankfurt und dem VfL Wolfsburg - wie im Ausland Interesse hervorgerufen. Als möglicher Interessent von der Insel wird Newcastle United gehandelt. Der gebürtige Bonner Drexler besitzt bei den Geißböcken noch einen Vertrag bis 2022.

Auf nur etwas mehr als 400 Minuten Spielzeit kam Niklas Hauptmann in der Aufstiegssaison des FC. Gerüchten zufolge steht der 22-Jährige, der vor der Saison von Dynamo Dresden an den Rhein kam, schon wieder vor dem temporären Abschied. Mit Dynamo Dresden sollen erste Gespräche über eine Leih-Rückkehr geführt worden sein, berichtet der "Geissblog".

Schwer vorstellbar ist eine Zukunft von Verteidiger Frederik Sörensen in Köln. In der abgelaufenen Saison kam der Däne in der zweiten Liga lediglich vier Mal zum Einsatz. In der neuen Saison wird der Däne wohl keine Rolle mehr spielen - die "Bild" berichtete zuletzt, dass es den Dänen zurück nach Iralien zieht. Auch Chris Führich hat wohl keine Zukunft beim FC. Der Vertrag des 21-Jährigen, der in der abgelaufenen Saison keine Rolle bei den Profis spielte, läuft aus.

Nicolas Nartey soll Medienberichten zufolge vor einer Leihe zu Viktoria Köln gestanden haben. Wie der Kölner Stadt-Anzeiger jüngst berichtete, hat sich dieser Plan erledigt. Der 19-Jährige soll demnach vorerst in der U21 des FC bleiben. Unklar ist, was mit Matthias Bader geschieht. Auch an dem Rechtsverteidiger soll die Viktoria Interesse bekundet haben.