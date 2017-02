07.02.2017 Köln. Die FC-Profis freuen sich auf die Pokalreise zum HSV und klagen keineswegs über die Englische Woche. Trainer Peter Stöger vertraut hinsichtlich der kürzeren Spielpause auf seine internationalen Erfahrungen als Spieler.

Wenn von einer Englischen Woche die Rede ist, dann wissen Fußball-Fans, was gemeint ist – nur in England nicht. Dort ist der Begriff unbekannt, spricht man vielmehr von einer Three-Game Week, also einer Drei-Spiele-Woche. Die außerhalb Englands gebräuchliche Bezeichnung geht darauf zurück, dass im dortigen Profifußball angesichts der großen Ligen (20 bis 24 Mannschaften) und der zwei Pokalwettbewerbe oft im Drei- bis Viertagerhythmus gespielt werden muss. Für Bundesligisten wie den 1. FC Köln, die nicht international im Einsatz sind, ist es eher die Ausnahme. Eine solche steht aufgrund des DFB-Pokal-Achtelfinales jetzt an. An diesem Dienstag (18.30 Uhr) spielt der FC beim Hamburger SV.

„Aus meiner Sicht als Spieler – und ich war zehn, 15 Jahre lang auch international unterwegs – kann ich sagen, dass es das Angenehmste ist, wenn man sein Spiel hat, danach die Regeneration und dann schon wieder den nächsten Wettkampf“, mag Trainer Peter Stöger kein Problem einer Doppelbelastung sehen. Das gelte auch für die Spieler. Für die sei die Situation großartig.

Dem stimmten die befragten Profis zu. Und dass man drei Tage nach der Partie gegen den VfL Wolfsburg mit einem Tag weniger Erholung als die Hamburger wieder in ein Spiel müsse, sei kein Problem. „Wir haben doch zwei Mal nacheinander gewonnen, da ist die nächste Aufgabe einfach schön“, meinte Dominique Heintz. Zustimmung erhielt der linke Innenverteidiger von seinem Nebenmann Konstantin Rausch. Schließlich gehe es bei einem Erfolg in Hamburg schnell in Richtung Finale, sagte der Außenverteidiger.

Das sehen die Hamburger natürlich ebenso. „Wir wollen unbedingt ins Viertelfinale einziehen“, erklärte gestern Trainer Markus Gisdol. Vor allem die Tatsache, vor eigenem Publikum zu spielen, biete eine große Chance.

In der Tat spricht diesbezüglich einiges für die in der Liga wieder einmal um den Klassenerhalt kämpfenden Hamburger. Denn die letzten drei Punktspiele im Volksparkstadion wurden gewonnen. Andererseits sind da die nach wie vor prekäre Tabellensituation und ein 1. FC Köln, der hartnäckig um einen Europapokal-Startplatz kämpft. Und heute wird die Mannschaft von nicht weniger als rund 5000 Fans begleitet. „Das ist beeindruckend. Das nehmen wir nicht als selbstverständlich hin“, meinte Stöger.

Ist der Gast also Favorit? „Nein, nein“, widersprach Frederick Sörensen, „da gibt es keinen Favoriten. Das ist ein Pokalspiel, und da kann alles passieren.“ Nicht anders sieht das Leonardo Bittencourt, der lachend auf eine Binsenweisheit verweist: „Der Pokal hat seine eigenen Regeln.“ (Joachim Schmidt)