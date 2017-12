Gelsenkirchen. Eine von Moral und großem Kampfgeist geprägte Vorstellung hat die verletzungsbedingt arg dezimierte Kölner Mannschaft abgeliefert. Peter Stögers Zukunft beim FC ist derweil weiter ungewiss.

Von Joachim Schmidt, 02.12.2017

Trotz zweimaligen Rückstands trotzte die Mannschaft des 1. FC Köln den Schalkern ein 2:2 ab. Dabei wirkte der Gast nie wie ein abgeschlagener Tabellenletzter beim Tabellendritten. Doppeltorschütze für den FC war Sehoru Guirassy.

Ob Peter Stöger nach seinem 150. Meisterschaftsspiel als Kölner Trainer das Amt weiter bekleiden kann und die Mannschaft am Donnerstag im Gruppen-Endspiel der Europa League in Belgrad betreut, ist weiter unklar.

Vor dem Anpfiff hatte der Wiener nochmals seine am Donnerstag ausgesprochene Forderung nach einer Klärung seiner Position verteidigt. Es müsse endlich eine Entscheidung – „so oder so“ – her, hatte er nach einem Gespräch mit Geschäftsführer Alexander Wehrle öffentlich gefordert.An diesem Samstagabend sagte der Wiener dann: „Es war wichtig, dass ich das gesagt habe. Ich habe das Gefühl, dass es den Jungs gutgetan hat.“

Personell hatte er angesichts seines durch neun verletzte Spieler dezimierten Kaders nicht viel verändern können gegenüber dem 0:2 gegen Hertha BSC eine Woche zuvor. Immerhin kehrten der zuvor gesperrte Innenverteidiger Frederik Sörensen ebenso zurück wie der erkrankte und nun mit ihm und Jorge Meré die Dreierkette bildende Jannes Horn.

Die hatte in den ersten 20 Spielminuten gut zu tun, behielt aber bis auf eine Szene den Überblick. Da steckte in der siebten Minute Amine Harit den Ball auf Guido Burgstaller in den Strafraum durch. Der Torjäger zögerte zwei Mal, Timo Horn ging zur Abwehr zu Boden, doch der Mittelstürmer hob den Ball über ihn, traf aber nur die Latte.

Auf der Gegenseite bot sich Yuya Osako die Möglichkeit zur Führung (11.). Nach feinem Solo von Milos Jojic und gutem Anspiel traf er Ralf Fährmann, statt den Ball über ihn zu heben.

Nach einer halben Stunde übten sich beide Torhüter nur noch mit Übungen im Warmhalten, denn zu tun hatten sie nichts mehr. Umso überraschender erfolgte die Schalker Führung. Nachdem die Gastgeber kaum noch eine Offensividee entwickelten, chippte Max Meyer den Ball vors Tor. Frederik Sörensen rutschte das Spielgerät über den Scheitel, so dass Daniel Caligiuri an den Ball kam und auf Guido Burgstaller zurücklegte, der locker einschieben konnte (36.).

Ein unglücklicher Rückstand aus Kölner Sicht. Die Gäste boten in der ersten Halbzeit einen großen Kampf und zermürbten über weite Strecken die hoch favorisierten Hausherren. Der Mannschaft war tatsächlich nicht anzumerken, dass sie noch immer ohne ersten Bundesligasieg angereist war. Das Gefühl von Peter Stöger vor dem Spiel, dass es den Spielern gut getan habe, dass er für sich eine Klärung gefordert hatte, bewahrheitete sich. Allein das Ergebnis drückte dies nicht aus.

Nach der Pause kam der gerade 17 Jahre alt gewordene Yann Aurel Bisseck für den angeschlagenen Jorge Meré in die Abwehrreihe.

Ebenso überraschend wie die Schalker Führung kam in der 50. Minute der Kölner Ausgleich: Nach einem Freistoß von Milos Jojic von links, Yuya Osako war im Mittelffeld gefoult worden, behielt Sehrou Guirassy nach einer Verlängerung durch Salih Özcan den Durchblick und stocherte den Ball über die Linie.

Die Gäste waren nun wieder ein ebenbürtiger Gegner. Nach einer Stunde Spielzeit lieferte sich Sehrou Guirassy ein Duell mit Ralf Fährmann aber so abgedrängt, dass der Torwart seinen Schuss auf das leere Tor zur Ecke klären konnte.

In der 72. Minute war Christian Clemens gerade für Milos Jojic ins Spiel gekommen, als die Kölner Hintermannschaft unsortiert war. Frederik Sörensen wich aus dem Zentrum nach rechts raus, um zu klären, verpasste aber zwei Mal den Ball, der zu Amine Harit kam. An Yann Aurel Bisseck voirbei traf er unter Timo Horn hindurch zum 2:1.

Wenig später dann eine strittige Situation im Schalker Strafraum: Die Gäste forderten einen Handelfmeter. Benjamin Stambouli hatte den rechten Arm etwas weggestreckt. Nach Video-Ansicht gab ihn Schiedsrichter Tobias Stieler. Sehrou Guirassy behielt die Nerven und glich zum 2:2 (78.) aus. Es war sein dritter Bundesligatreffer, sein sechstes Pflichtspieltor der Saison.

In der Folgezeit lieferten die Gäste eine Abwehrschlacht ab gegen wild angreifende Hausherren. Die hatten eine Woche nach der grandiosen 4:4-Aufholjagd von Dortmund natürlich fest mit einem Heimsieg und dem Vorrücken auf den zweiten Tabellenplatz gerechnet.

In der Nachspielzeit sah Yuya Osako wegen einer Schwalbe die zweite Gelbe Karte an diesem Abend und bekam damit Rot.

Im Gegenzug verletzte sich Yann Aurel Bisseck so schwer, dass er gestützt von Helfern vom Platz gebracht werden musste. So beendeten die Kölner die Partie in Unterzahl, da das Wechselkontingent erschöpft war.

Schalke: Fährmann; Stambouli, Naldo, Nastasic (82. Schöpf); McKennie (56. Goretzka), Meyer; Caligiuri, Oszipka; Harit, Konoplyanka (70. Embolo); Burgstaller. – Köln: T.Horn; Meré (46. Bisseck), Sörensen, J.Horn; Olkowski, Rausch; Lehmann, Özcan; Jojic (72. Clemens); Osako, Guirassy (82. Handwerker). – SR: Stieler (Hamburg). – Tore: 1:0 Burgstaller (36.), 1:1 Guirassy (50.), 2:1 Harit (72.), 2:2 Guirassy (78., Handelfmeter). – Zuschauer: 61.761 (ausverkauft). – Gelb-Rote Karte: Osako (90.+2).