1. FC Köln gegen Borussia Dortmund

Dortmund. Auch im sechsten Spiel seit dem Wiederaufstieg des 1. FC Köln vor drei Jahren bleiben die Rheinländer unbesiegt gegen Borussia Dortmund. Am Ende endet die Partie 0:0.

Von Joachim Schmidt, 29.04.2017

In einem von den Hausherren vor über 81.000 Zuschauern bestimmten Spiel verteidigten die Gäste aus Köln mit allem was sie hatten und vor allem einem starke Timo Horn im Tor das 0:0. So halten sie sich weiter die Tür zur Europapokalteilnahme einen Spalt weit offen. Andererseits ist ein theoretisch noch möglicher Abstieg mit nun 42 Punkten so gut wie gebannt.

Mit einer neu formierten Viererkette versuchten die Kölner dem Angriffsdruck der Gastgeber standzuhalten. In sie kehrte der vom BVB ausgeliehene Neven Subotic an ehemaliger Wirkungsstätte von Beginn an zurück.Der wurde von den heimischen Fans mit freundlichem Applaus begrüßt. In der Offensive ersetzte Artjoms Rudnevs den unter einer Mandelentzündung leidenden Yuya Osako.

Bevor der Lette erstmals im Blickpunkt stand, hätten die Dortmunder locker führen können, ja müssen. Mit viel Schwung begann der DFB-Pokalfinalist die Partie. Bereits in der zweiten Minute zeichnete sich Timo Horn mit einer Rettungstat gegen Christian Pulisic aus.

Dann folgten zehn bärenstarke Minuten von Pierre-Emerick Aubameyang. Einmal wurde er kurz vor dem Strafraum durch ein Foul (6.) gestoppt. Dann köpfte er vorbei (12.), bevor er nach einem Querpass von Shinji Kagawa (14.) den Ball ins Tor drückte. Doch der Treffer zählte wegen angeblichem Abseits nicht. Schließlich waren es Neven Subotic und Frederik Sörensen (16.), die nach einem Pass von Marco Reus auf Aubameyang spektakulär kurz vor dem FC-Tor retteten.

In der 23. Minute dann die erste Chance für den FC: Nach einem Querpass von Jonas Hector hätte Artjoms Rudnevs einschieben können, wenn er durchgestartet wäre. Doch als Matthias Ginter vor ihm stolpernd zu Boden ging, stoppte der Kölner ab.

In der besten Kölner Phase verzog anschließend Milos Jojic (29.), statt auf den mitgelaufenen Leonardo Bittencourt zu passen. Und der machte es wenig später (32.) nach einem starken Dribbling nicht besser, als er den Ball nicht exakt auf Rudnevs legte. Der kam schließlich noch in einem Laufduell mit Sokratis an der Strafraumgrenze zu Fall (40.), doch Schiedsrichter Tobias Stieler sah kein Foul.

Dafür hatte er im Zusammenspiel mit seinem Assistenten gut aufgepasst, als er einen zweiten Dortmunder Treffer (34.) ebenfalls wegen Abseitsstellung nicht anerkannte. Reus hatte diesmal Pech.

Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit stand Timo Horn mit einer Rettungstat wie zu Beginn im Blickpunkt. Marcel Schmelzer zog aus 20 Metern ab, der Torwart lenkte den Ball über die Latte.

Anders als im weiteren Spielverlauf der ersten Halbzeit war die Begegnung nun ausgeglichen. Der BVB versuchte sich weiterhin sich vors FC-Tor zu kombinieren, die Kölner suchten ihr Heil im Kontern. Da agierte vor allem der für Rudnevs in der 55. Minute eingewechselte Simon Zoller unglücklich. Gleich mit seinem ersten Ballkontakt bediente er Anthony Modeste, der jedoch einmal mehr im Abseits stand. Dann lief sich Zoller bei zwei weiteren Vorstößen fest.

Näher am ersten Treffer waren die Hausherren in der 70. Minute. Doch nach Zuspiel von Gonzalo Castro im Kölner Torraum bekam Pierre-Emerick Aubameyang in Rückenlage keinen Druck hinter den Ball und verzog.

Die Gäste bekamen nun wieder mehr Mühe für Entlastung zu sorgen. Die Ballbesitzphasen der Schwarz-Gelben waren enorm, während die ganz in Rot gekleideten Kölner den Ball im Mittelfeld meist zu schnell verloren.

Mit einer wahren Glanztat setzte Timo Horn schließlich in der Nachspielzeit das Schlusslicht unter eine starke Kölner Defensivleistung. Bei einem Kopfball des eingewechselten Raphael Guerreiro war der Torwart blitzschnell mit den Fingerspitzen noch am Ball und rettete so das0:0.

Dortmund: Bürki; Durm, Sokratis (74. Piszczek), Ginter, Schmelzer; Weigl, Castro; Pulisic, Kagawa (66. Guerreiro), Reus (66. Dembele); Aubameyang. – Köln: Horn; Klünter, Sörensen, Subotic, Heintz; Lehmann; Rudnevs (55. Zoller), Jojic (79. Özcan), Hector, Bittencourt (71. Höger); Modeste. – SR: Stieler (Hamburg). – Zuschauer: 81.360. – Gelbe Karten: Ginter, Castro – Bittencourt, Klünter.