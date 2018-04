Die Transfergerüchte beim 1. FC Köln

Köln. Nach dem Mainzer Sieg gegen Freiburg kann der 1. FC Köln schon am kommenden Sonntag in die 2. Bundesliga absteigen. Die Planung für das wahrscheinliche Projekt Wiederaufstieg läuft. Über Neuzugänge und Abgänge wird schon spekuliert.

Von general-anzeiger-bonn.de, 17.04.2018

Fußball-Nationalspieler Jonas Hector vom Bundesliga- Tabellenletzten 1. FC Köln steht laut „Kölner Stadtanzeiger“ vor einem Wechsel zu Borussia Dortmund. Wie die Zeitung am Dienstag berichtete, kann der 27-Jährige im Fall des FC-Abstiegs den Club für eine festgeschriebene Ablösesumme von acht Millionen Euro verlassen und habe sich für den BVB entschieden.

Benno Schmitz hat in dieser Saison bei RB Leipzig keinen leichten Stand. In der Bundesliga spielte der rechte Verteidiger erst ein einziges Ligaspiel in der aktuellen Runde. Einem Bericht des "Kölner-Stadt-Anzeigers" ist der FC an dem 23-jährigen gebürtigen Münchener interessiert, dessen Vertrag bei RB noch bis 2020 läuft. Schmitz kann nicht nur als Rechtsverteidiger, sondern auch als linker Verteidiger oder im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden.

Köln offenbar an Kenny Redondo interessiert

Nicht nur über den Nachfolger von Stefan Ruthenbeck als Trainer des 1. FC Köln wird in diesen Tagen viel diskutiert, sondern auch darüber, wie die neue Mannschaft der Kölner in der kommenden Saison aussieht. Wie das Portal "fussballtransfers.com" berichtet, soll Kenny Prince Redondo ein Bestandteil des Teams werden. Der 23-jährige Deutsch-Spanier steht aktuell bei Union Berlin unter Vertrag und ist auf dem linken Flügel zu Hause. Er könnte also Leonardo Bittencourt ersetzen, der unter anderem mit Tottenham Hotspur in Verbindung gebracht wird. Rodondos Vertrag in Berlin läuft noch bis Sommer 2019.

Kommt Louis Schaub für das Mittelfeld?

Ganz oben auf der Wunschliste von FC-Manager Armin Veh soll Loius Schaub stehen. Das berichten unter anderem der "Kicker" und der "Geissblog". Der 23-Jährige ist aktuell bei Rapid Wien unter Vertrag und gilt als flexibler Mittelfeldspieler. Auch für die österreichische Nationalmannschaft war Schaub, der gebürtig aus Fulda stammt, schon im Einsatz. In acht Länderspielen traf er bereits fünf mal. Schaub steht in Wien noch bis 2020 unter Vertrag, sein dortiger Sportchef Freddy Bickel rät ihm von einem Wechsel nach Köln ab. „Louis ist ein erfolgreicher Teamspieler. Da würde ich ihm als Berater nicht zu einem Transfer in eine 2. Liga raten“, sagte er dem "Kurier".

Verlässt Leonardo Bittencourt den FC?

Der frühere deutsche U21-Nationalspieler Leonardo Bittencourt ist beim 1. FC Köln in der ersten Mannschaft gesetzt, kämpft sich regelmäßig nach Verletzungen zurück ins Team. Wie lange er allerdings noch für die Kölner aufläuft ist unklar. Wie der "Kicker" berichtet, buhlen diverse Topclubs um den Mittelfeldspieler, dessen Vertrag noch bis 2021 läuft, wohl aber eine Ausstiegsklausel für den Abstiegsfall beinhaltet. Bittencourt soll dann für eine Ablöse von acht Millionen Euro zu haben sein. Als Interessenten nennt das Fachmagazin den englischen Spitzenverein Tottenham Hotspur sowie den französischen Meister AS Monaco. Auch deutsche Champions League-Anwärter sollen an dem 24-Jährigen interessiert sein.

Bayern München offenbar an Jonas Hector interessiert

Der FC Bayern soll nach Informationen des „Kicker“ an eine Verpflichtung von Fußball-Nationalspieler Jonas Hector denken. Wie das Fachblatt am Donnerstag schrieb, habe der Rekordmeister bereits Kontakt zu dem Defensivprofi des 1. FC Köln aufgenommen. Der 27-Jährige könnte auf der linken Außenbahn Juan Bernat beerben. Der Spanier kommt in München nicht über eine Rolle als Reservist hinaus und soll laut „Kicker“ einen Weggang im Sommer anstreben. Weil der 25-Jährige beim Bundesliga-Tabellenführer noch einen Vertrag bis 2019 besitzt, könnten die Bayern dann noch eine Ablösesumme kassieren. 2014 kam Bernat für zehn Millionen Euro aus Valencia nach München.

Besonders schwer wird der FC es im Falle des Abstiegs mit einem Verbleib von Torhüter Timo Horn haben. Der Keeper besitzt eine Ausstiegsklausel, kann für eine festgeschriebene Ablösesumme den Verein verlassen – dem Vernehmen nach handelt es sich um rund zehn Millionen Euro. Für potentielle Interessenten wie Borussia Dortmund eine stemmbare Summe. Die Kölner Verantwortlichen blicken sich offenbar tatsächlich bereits nach eine Alternative um. Laut "Hamburger Abendblatt" sollen die Geißböcke ein Interesse an dem 23-jährigen HSV-Keeper Julian Pollersbeck haben. Dieser wiederum soll im Sommer dem Düsseldorfer Keeper Raphael Wolf weichen.

Zugänge:

Vincent Koziello wechselt nach Köln

Der 1. FC Köln hat einen weiteren Offensivspieler verpflichtet. Nachdem Vincent Koziello am Montag den Medizincheck am Geißbockheim absolviert hat, gab der FC am Dienstag den Wechsel offiziel bekannt.

Koziello steigt am Mittwoch ins Training mit der Mannschaft ein. Er wird beim 1. FC Köln mit der Rückennummer 41 auflaufen.

FC-Geschäftsführer: „Vincent war von Anfang an mein Wunschspieler und deshalb war klar: Wenn wir noch jemanden verpflichten, dann ihn. Er ist im Mittelfeld vielseitig einsetzbar und erweitert unsere Möglichkeiten. Es freut mich sehr, dass der Wechsel geklappt hat.“

„Der FC hat sich sehr um mich bemüht. Wir haben gute Gespräche geführt, ich habe mich sofort sehr wohl gefühlt. Ich komme zu einem großen Club in einer sehr starken Liga, habe aber natürlich den Anspruch, möglichst bald zu spielen und dazu beizutragen, dass wir unsere Ziele mit dem FC erreichen“, erklärte Koziello.

Der 22-Jährige kommt vom OSC Nizza und gilt als großes Mittelfeldtalent. Der knapp 1,70 Meter kleine Spieler kann sowohl offensiv als auch defensiv in der zentralen Position spielen. Bei OSC-Trainer Lucien Favre war Vincent Koziello zuletzt nicht mehr zum Zuge gekommen. Am Sonntag hatte der Trainer noch angedeutet, der Spieler könne Nizza verlassen, wenn die Rahmenbedingungen stimmen würden. Dem Vernehmen nach soll der auch von anderen Clubs umworbene Mittelfeldspieler rund 3,5 Millionen Euro kosten.

Foto: dpa Vincent Koziello (links) steht vor einem Wechsel zum 1. FC Köln.

Terodde wechselt nach Köln

Er hat bereits in Köln gespielt, zuletzt für den VfB Stuttgart - nun ist die Rückkehr von Simon Terodde nach Köln perfekt. Die Verantwortlichen des 1. FC Köln mit der Verpflichtung des Stürmers auf die anhaltenden Verletzungsprobleme, aber auch auf die fehlende Torgefahr des etatmäßigen Topstürmers John Cordoba. Terodde sitzt beim VfB immer wieder nur auf der Bank und hat sich daher nach einem neuen Club umgesehen. Beim FC ist der 1,92 Meter große Angreifer kein Unbekannter: Terodde stürmte bereits von 2009 bis 2011 für die Kölner.

Foto: Deniz Calagan Wechselt Simon Terodde im Winter nach Köln?

Claudio Pizzaro

Kurz vor seinem 39. Geburtstag hat Fußballprofi Claudio Pizarro beim Bundesliga-Schlusslicht 1. FC Köln einen Einjahresvertrag unterschrieben. Mehr als die Rolle des Jokers scheint aber für den 39-Jährigen nicht drin. In der Europa League darf der Peruaner aufgrund seiner späten Verpflichtung gar nicht ran.

Foto: Federico Gambarini Claudio Pizarro soll mit seiner Erfahrung helfen.

Trotzdem kann die Verpflichtung dem Verein und der Mannschaft helfen. Das findet sogar Matthias Sammer: „Das war eine gute Verpflichtung. Da bringst du einen, der weiß, wie es geht. Er wird positiven Einfluss auf die Gruppe nehmen. Was Claudio im Strafraum kann, da werden die Jungs beim 1. FC Köln noch mit den Ohren schlackern. Das ist so etwas von außergewöhnlich. Er ist ein echter Torjäger, ein fantastischer Fußballer, ein wunderbarer Mensch und ein kleines Schlitzohr im positiven Sinne.“