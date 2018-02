Probleme beim Tabellenletzten

An ihm lag's nicht, dass der FC drei Treffer vom BVB eingeschenkt bekam. Jorge Meré gewann alle Zweikämpfe und schoss ein Tor.

KÖLN. Die Kölner Defensive hat in den vergangenen zwei Spielen ungewohnt Unsicherheiten offenbart. Nur Meré glänzte gegen Dortmund mit einer Traumquote.

Von Joachim Schmidt, 06.02.2018

Nach dem optimalen Rückrundenstart mit zwei Siegen (2:1 gegen Gladbach und 2:0 in Hamburg) hat der 1. FC Köln in den beiden letzten Heimspielen gegen Augsburg (1:1) und Dortmund (2:3) zwei deutliche Dämpfer bei seiner Aufholjagd hinnehmen müssen. Dabei zeigte sich vor allem, dass es an der Balance zwischen Defensive und Offensive hapert. Vor allem im Abwehrbereich zeigten sich ungewohnte Unsicherheiten. Die Statistiken belegen das.

Gegen Dortmund war vor allem die schwache Zweikampfquote der meisten Kölner Defensivspieler auffällig. Innenverteidiger Dominique Heintz, sonst fast immer einer der zweikampfstärksten Spieler auf dem Platz, gewann nur etwas mehr als die Hälfte seiner Duelle. Da passte es ins Bild, dass er vor dem zweiten Gegentreffer des BVB einen Zweikampf an der Strafraumgrenze verlor.

Mit involviert in diese Szene war Jonas Hector. Er blieb sogar nur in jedem dritten Duell gegen die Dortmunder Sieger. Für den Nationalverteidiger eine selten schwache Quote. Auf die kam auch Salih Özcan, der im Mittelfeldzentrum zwar viel rackerte, aber sich zu selten durchsetzen konnte.

Auf den mit Abstand schwächsten Wert kam diesmal Frederik Sörensen. Nur jedes fünfte Duell mit den Dortmundern gewann der lange Däne. Dabei zeigte der meist als Innenverteidiger eingesetzte Abwehrspieler in der Vergangenheit gerade auf der rechten Außenseite ordentliche, zuweilen sogar ganz starke Spiele wie in der Vorsaison in München.

Ob nun Ex-FC-Trainer Peter Stöger um die Formschwäche seines einstigen Stammspielers wusste, oder ob die BVB-Profis die Unsicherheiten ihres Gegners schnell herausgefunden hatten, jedenfalls zwangen sie den FC-Verteidiger immer wieder in Zweikämpfe. In vier von fünf Fällen gingen dann Shinji Kagawa, Christian Pulisic, Jeremy Toljan oder André Schürrle als Sieger aus den Duellen hervor.

„Ich will unsere Gegentore nicht davon abhängig machen, ob sie nun über die rechte oder die linke Seite eingeleitet wurden. Ja, das erste ging über rechts, die beiden anderen aber über links. Fakt ist, dass wir wieder einen Tick konteranfälliger geworden sind. Das war schon gegen Augsburg zu erkennen“, stellte FC-Trainer Stefan Ruthenbeck fest und forderte deshalb: „Wir müssen mit allen Mann aufmerksamer sein!“

Einzige Lichtblicke in dieser Defensiv-Trübsal waren Marco Höger und Jorge Meré. Höger räumte in der Zentrale kräftig auf. Bei ihm war kaum ein Durchkommen (70 Prozent Zweikampfgewinne) für die Dortmunder, weshalb sie gezwungenermaßen auf die Flügel auswichen.

Geradezu herausragend war daneben die Abwehrarbeit von Meré. Keinen einzigen Zweikampf verlor der Spanier. Zudem kamen mehr als 80 Prozent seiner 50 Pässe beim Mitspieler an, und er verzeichnete eine für einen Innenverteidiger hohe Laufleistung von knapp zehn Kilometern. Daneben krönte der erst 20-jährige spanische Junioren-Nationalspieler seinen starken Auftritt mit seinem ersten Bundesligatreffer. Den erzielte der mit 1,82 Metern für einen Innenverteidiger unterdurchschnittlich große Spieler per Kopf.

Beim Auftakt der Trainingswoche am Montag sorgte Meré für minutenlange Ungewissheit. Bei einem Zweikampf mit Hector verletzte er sich am rechten Sprunggelenk. Zwar spielte er weiter, fasste sich aber ständig an den schmerzenden Fuß. Letztlich handelte es sich offenbar nur um eine Prellung.

Mit seinem Debüttreffer in der Bundesliga erhöhte er das Trefferkonto der FC-Abwehrspieler auf vier, lässt man den zwar meist als Außenverteidiger eingesetzten, bei seinem Treffer aber als Rechtsaußen agierenden Lukas Klünter unberücksichtigt. Denn neben Jorge Meré trafen in dieser Saison seine Nebenleute Frederik Sörensen (zwei Mal) und Dominique Heintz (einmal) bereits. Damit steuerte das Abwehr-Trio fast ein Viertel zu den 17 FC-Treffern bei.