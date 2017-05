Köln. Ein Bundesligaspiel ganz nach dem Geschmack der Zuschauer erlebten die 50.000 am Freitagabend in Müngersdorf. Im Kampf um einen der Europapokalplätze lieferten sich der 1. FC Köln und Werder Bremen einen offenen Schlagabtausch mit sieben Treffern. Am Ende bejubelte das Heimpublikum einen 4:3-Erfolg.

Von Joachim Schmidt, 05.05.2017

Durch den zogen die Kölner aufgrund des besseren Torverhältnisses an den punktgleichen Bremern vorbei auf Platz sechs.

Mehr Risiko im Offensivspiel hatte FC-Trainer Peter Stöger im Vorfeld angekündigt. Mit Angriffsfußball um jeden Preis wollte man die Chance auf eine Europa-League-Teilnahme am Leben halten. Das sollte kein leeres Versprechen sein.

Die gegenüber der Formation vom Dortmund-Spiel nur auf einer Position umgestellte Startelf – Simon Zoller begann statt Artjoms Rudnevs – begann mit enormem Tempofußball. Nach fünf Minuten verfehlte Leonardo Bittencourt knapp das Ziel, als er den Ball nur mit der Fußspitze statt dem Außenrist traf. Fünf Minuten später wehrte Florian Grillitsch den Ball vor dem zum Einköpfen hoch springenden Anthony Modeste ab.

Die 13. Minute hatte gerade begonnen, da rettete Werder-Schlussmann Felkix Wiedwald innerhalb von zwölf Sekunden gegen Anthony Modeste und Leonardo Bittencourt. Der Minutenzeiger hatte die Runde aber noch nicht beendet, da war auch er machtlos. Nach einer Ecke von Milos Jojic scheiterte erst Neven Subotic, dann brachte Bittencourt den Ball mitten vors Tor, wo Modeste ihn hoch ins Netz donnerte.

Damit beendete der Torjäger seine 315-minütige torlose Spielzeit und erzielte seinen 24. Saisontreffer.

So beflügelt stürmten die Hausherren weiter und kamen durch einen Kopfball von Leonardo Bittencourt nach einer Flanke von Lukas Klünter zum 2:0 (29.). Von der Werder-Offensive war bis dahin nichts zu sehen gewesen. Das sollte sich aber bald ändern. Nach feinem Zuspiel von Zlatko Junuzovic enteilte Fin Bartels Neven Subotic und überwand auch Timo Horn zum 1:2 (34.).

Damit aber nicht genug. In der 40. Minute war es wieder Junuzovic, der zum 2:2 auflegte. Seine präzise Flanke setzte Gebre Selassie per Kopf ins FC-Tor.

Das muntere Schützenfest aber sollte damit im ersten Durchgang noch nicht beendet sein. Es lief die 44. Minute, als der wie aufgedreht spielende Leonardo Bittencourt den durchgestarteten Simon Zoller bediente. Der zögerte nach der Ballannahme kurz, wie er schießen sollte, entschied sich für einen Heber und überlistete so den Werder-Schlussmann.

Und so, wie die erste Halbzeit aus Sicht der Gastgeber endete, begann die zweite – mit einem Treffer. Einen Abspielfehler von Robert Bauer nutzte Anthony Modeste humorlos mit einem Schuss ins kurze Eck (47.). Der ehemalige Zwei-Tore-Vorsprung hatte wieder Bestand.

Allerdings nur bis zur 62. Minute. Dann verkürzte der zuvor für den Gelb-Rot-gefährdeten Thomas Delaney eingewechselte Serge Gnabry. Ungewollte Hilfestellung bekam er dabei von Neven Subotic, der den Ball ins Toraus gehen lassen wollte und abdrehte.

In der Folge schaltete Peter Stöger von Sturm und Drang auf Defensive um. Mit Marco Höger und Konstantin Rausch kamen zwei Spieler, die für Stabilität sorgen sollten. Zudem wurde in der Abwehr von Vierer- auf Fünferkette umgestellt. Gleichzeitig hofften die Hausherren auf einen entscheidenden Konter. Den lief Lukas Klünter in der 86. Minute. Sein Pass erreichte den freien Anthony Modeste, doch dessen Schuss parierte Felix Wiedwald.

Köln: Horn; Klünter, Sörensen, Subotic, Heintz; Lehmann, Hector; Bittencourt (74. Rausch), Jojic (70. Höger); Modeste, Zoller (82. Rudnevs). – Bremen: Wiedwald; Veljkovic (81. Pizarro), Sané, Moisander; Delaney (54. Gnabry); Gebre Selassie, Grillitsch, Junuzovic, Bauer (65. Kainz); Bartels, Kruse. – SR: Stark (Ergolding). – Tore: 1:0 Modeste (13.), 2:0 Bittencourt (29.), 2:1 Bartels (34.), 2:2 Gebre Selassie (40.), 3:2 Zoller (44.), 4:2 Modeste (47.), 4:3 Gnabry (62.). – Zuschauer: 50.000. – Gelbe Karten: Delaney, Moisander.