Köln. Der 1. FC Köln verliert mit 1:2 gegen Leipzig. Das Spiel blieb spannend bis zum Abpfiff, aber ohne ein glückliches Ende für die Gastgeber.

Von Joachim Schmidt, 01.10.2017

Ein sehr gutes Fußballspiel mit hohem Unterhaltungswert, aus Gastgebersicht aber schlimmem Ausgang erlebten die 48.700 Zuschauer in Köln. Mit 1:2 verloren die Gastgeber gegen Leipzig, waren dem Vizemeister ein gleichwertiger Gegner, scheiterten aber erneut an der schwachen Chancenverwertung.

Beäugt wurden die Kölner Angriffsbemühungen von hochkarätigen Torjägern. Auf der FC-Bank saß Neuzugang Claudio Pizarro, auf der Tribüne Ex-Mittelstürmer Anthony Modeste mit Frau und Kindern. Der Franzose nutzte eine dreiwöchige Spielpause der chinesischen Liga zu einem Besuch bei der Familie in Köln und dem Stadionbesuch.

Zu sehen bekam er vor der Pause eine gegenüber den meisten vorherigen Auftritten wie verwandelt agierende FC-Mannschaft. Von der Anfangsphase an wurde versucht, die Initiative zu übernehmen und die Offensive zu suchen. Keine defensiv abwartende Grundausrichtung, sondern Angriff und Kombinationsfußball standen an erster Stelle.

Chance auf Ausgleich in der 32. Minute

Damit wurden die ohne ihren verletzten Torjäger Timo Werner angetretenen Leipziger überrascht. Bis zur 18. Minute musste Peter Gulacsi im Gästetor drei Mal in höchster Not in Duellen mit Yuya Osako klären: In der siebten Minute war er nach feiner Vorarbeit von Lukas Klünter und dessen Hereingabe vor dem Japaner am Ball. In der 14. Minute wehrte er den Ball nach einem Kopfball des Kölners im kurzen Eck ab, und zum dritten Mal klärte er bei einem weiteren Kopfball.

In dieser Phase stand das Stadion Kopf angesichts der Euphorie, die die Kölner Fans entfachten. Wie im Rausch bewegten sich die in ihrem Weiß-Rot spielenden Gastgeber.

Als diese Ekstase abebbte, meldete sich der Vizemeister zurück. Die erste Großchance blieb noch ungenutzt. Marcel Halstenberg traf aus der Distanz den linken Pfosten, Yussuf Poulsen traf den Abpraller aus sechs Metern nicht ins Tor, weil Timo Horn noch den Fuß an den Ball bekam.

Eine Minute später aber traf der aufgerückte Rechtsverteidiger Lukas Klostermann nach schönem Zuspiel von Marcel Sabitzer ins kurze Eck; Horn hatte den linken Fuß nicht mehr dran bekommen.

Bereits in der 32. Minute besaß Konstantin Rausch die Chance zum Ausgleich. Seinen platzierten Schuss aus 24 Metern wehrte Peter Gulacsi aber mit der linken Hand noch ab. Danach war es Jhon Cordoba, der im Leipziger Strafraum auftauchte (38.), sich aber nicht durchsetzen konnte.

Kein glückliches Ende für die Gastgeber

Beim Konter war Timo Horn zur Stelle, rettete gegen Emil Forsberg. Mehrmals musste der FC-Schlussmann Glanztaten zeigen. Noch eine Ausgleichsmöglichkeit (44.) vergab Milos Jojic aus 14 Metern.

Mit der nächsten Chance (48.) begann die zweite Halbzeit. Diesmal parierte wieder Torwart Gulacsi gegen Bittencourts Distanzschuss. Dann die nächste Hiobsbotschaft für den FC: Jhon Cordoba verletzte sich am linken Oberschenkel bei einem nicht geahndeten Foulspiel. Für ihn kam unter großem Applaus der am Freitag verpflichtete Claudio Pizarro. Eine Minute später der nächste FC-Jubel, Bittencourt hatte ins Tor getroffen, allerdings aus Abseitsposition, weshalb es nicht anerkannt wurde.

Gut 20 Minuten vor Schluss ging Peter Stöger ganz ins Risiko. Er nahm Frederik Sörensen aus dem Spiel, stellte Matthias Lehmann in die Innenverteidigung und brachte den 19-jährigen Tim Handwerker links als zusätzlichen Außenstürmer. Den Distanzschuss (75.) des Bundesligadebütanten wehrte Torwart Gulacsi an drei Kölnern vorbei ab.

Dann überschlugen sich die Ereignisse: Zunächst traf Yussuf Poulsen (80.), zur vermeintlichen Entscheidung. Doch im Gegenzug netzte Yuya Osako per Kopf eine Handwerker-Flanke zum 1:2 ein. So blieb es spannend bis zum Abpfiff, aber ohne ein glückliches Ende für die Gastgeber.

Köln: T.Horn; Klünter (87. Höger), Sörensen (69. Handwerker), Heintz, Rausch; Jojic, Lehmann, Özcan, Bittencourt; Osako, Cordoba (54. Pizarro). – Leipzig: Gulacsi; Klostermann, Konate (46.Laimer), Upamecano, Hlastenberg; Demme (46. Kampl), Ilsanker; Forsberg, Bruma (90.+1 Bernardo); Sabitzer, Poulsen. – SR: Zwayer (Berlin)- Tor: 0:1 Klostermann (30.), 0:2 Poulsen (80.), 1:2 Osako (82.). – Zuschauer: 48.700. – Gelbe Karten: Konate, Demme.