FC bleibt sieglos

Köln. Der 1. FC Köln bleibt weiter sieglos in der Fußball-Bundesliga. Am Sonntag gab es zuhause gegen die TSG Hoffenheim eine 0:3-Niederlage.

Von Joachim Schmidt, 05.11.2017

Nach zwei Siegen im DFB-Pokal und der Europa League hat es der 1. FC Köln nicht geschafft, diesen Rückenwind mit in die Meisterschaft zu übernehmen. Statt des erhofften Befreiungsschlags im Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim setzte es eine 0:3-Niederlage. Die FC-Fans nahmen es nach dem dritten Gegentreffer minutenlang mit Schweigen zur Kenntnis. Viele verließen vorzeitig das Stadion. Nach dem Abpfiff gab es dann Pfiffe von den Rängen gegen das eigene Team.

Die knapp 50.000 Zuschauer sahen vor der Pause ein oftmals von beiden Seiten unkoordiniertes Spiel. Fehlpässe, verlorene Zweikämpfe und Ballverluste durch unkontrolliertes Spiel wechselten sich auf beiden Seiten ab. Dann wieder gab es sehenswerte Ballstafetten und Angriffe, die aber ohne entscheidenden Abschluss blieben.

So ergaben sich letztlich nur jeweils drei Möglichkeiten auf beiden Seiten bis zum Seitenwechsel. Den Anfang machten die Hausherren in der vierten Minute. Pawel Olkowski, für Frederik Sörensen als Rechtsverteidiger in die Startelf gerückt, zog aus etwa 20 Metern von rechts ab, doch Oliver Baumann im TSG-Tor drehte den Ball knapp über der Grasnarbe um den rechten Pfosten.

Dann die Führung für die Gäste. In der neunten Minute durfte Kerem Demirbay durch das Mittelfeld spazieren. Seinen Pass nach links auf Nadiem Amiri benutzte dieser zu einer Hereingab. Weil Konstantin Rausch die Abseitsstellung von Dennis Geiger aufhob, konnte dessen Treffer gewertet werden.

Nur drei Minuten später erspielte sich Leonardo Bittencourt mit einem feinen Sololauf eine Möglichkeit, verzog aber knapp. Auf der Gegenseite scheiterte Sandro Wagner mit einem Kopfball nach einer Ecke (22.) an Timo Horn. Der FC-Schlussmann war auch zur Stelle, als der Ex-Kölner Mark Uth bei einem Konter abzog (32.), und lenkte den Ball zur Ecke.

Dem Ausgleich am nächsten kam Yuya Osako. Kurz vor der Pause nahm er sich ein Herz, zog aus etwa 20 Metern ab, scheiterte aber am rechten Pfosten (41.). Deshalb ging es mit der Gästeführung in die zweite Halbzeit.

Die begann vor den Augen des Ex-Kölners Anthony Ujah, der ebenso wie die Sportchefs Horst Heldt (Hannover 96), Michael Reschke (VfB Stuttgart) und Jonathan Boldt (Bayer Leverkusen) auf der Tribüne saß, mit Angriffsversuchen der Kölner und Kontern der Hoffenheimer.

Ein solcher leitete das 2:0 der Gäste ein. Denn als Mark Uth in der 53. Minute in den FC-Strafraum eindrang, drückte ihn Pawel Olkowski im Laufduell zu Boden. Deniz Aytekin entschied sofort auf Strafstoß. Dann schaltete sich Video-Assistent Daniel Siebert ein und forderte ihn auf, sich die Szene am Monitor anzusehen. Aytekin blieb bei seiner Entscheidung, zeigte Olkowski zudem Gelb, und Sandro Wagner ließ sich die Chance zum 2:0 nicht entgehen.

Enttäuschend aus Sicht der Gastgeber war danach, dass es kaum ein Aufbäumen mehr gab. Energische Angriffsaktionen wie in anderen Spielen der letzten Wochen – auch wenn sie nicht immer von Erfolg gekrönt waren – blieben Mangelware. Die Begegnung plätscherte dahin, die Zeit lief herunter und spielte den Kraichgauern in die Karten.

Auf Kölner Seite blieben auch die Hereinnahmen von Milos Jojic und Tim Handwerker ohne nachhaltigen Eindruck im Offensivspiel. Beiden gelang es nicht, die Stürmer mit Vorlagen zu versorgen. Für einen Aufschrei der Überraschung seitens des FC-Anhangs sorgte noch einmal Pawel Olkowski, doch seinen Schuss (72.) nach Vorlage von Leonardo Bittencourt wuchtete Oliver Baumann über die Latte. Dann blockte Baumann einen Jojic-Schuss und Sehrou Guirassy rutschte der Ball beim Volleyschuss über den Fuß. Nach einem Konter machte dann Sandro Wagner mit dem 3:0 (80.) alles klar.

Köln: T.Horn; Olkowski, Maroh, Heintz; Rausch; Lehmann (79. Sörensen), Özcan (58. Jojic); Osako, Bittencourt; Zoller (67. Handwerker), Guirassy.

Hoffenheim: Baumann; Posch, Vogt, Akpoguma, Schulz; Geiger (78.Polanski), Grillitsch; Uth, Demirbay, Amiri (67. Kramaric); Wagner (81.Nordtveit).

SR: Aytekin (Oberasbach).

Tore: 0:1 Geiger (9.), 0:2 Wagner (56.), 0:3 Wagner (80.).

Zuschauer: 49.200.

Gelbe Karten: Bittencourt, Osako, Olkowski, Jojic – Vogt, Demirbay, Wagner.