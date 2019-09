Fußballbundesliga

Köln. Der 1. FC Köln hat das rheinische Derby gegen Borussia Mönchengladbach mit 0:1 verloren. In der Schlussphase des Spiels wurden zwölf Personen durch einen Böller verletzt.

Von Martin Sauerborn und Michael Wrobel, 14.09.2019

Zwischen Vorfreude und tatsächlicher Freude können Welten liegen. Das 123. rheinische Derby zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach hatte im Vorfeld mal wieder die Gemüter erregt. Herauskam am Ende ein relativ normales Fußballspiel und ein Erfolg des Favoriten beim Aufsteiger. Die Gladbacher besiegten das Team von Trainer Achim Beierlorzer durch ein frühes Tor von Alassane Plea verdient mit 1:0 (1:0) und machten ihre 5000 mitgereisten Fans froh. Die ernüchterten Kölner hingegen müssen sich nach einer schwachen Vorstellung und vor dem Auftritt am nächsten Samstag bei Bayern München auf einen längeren Aufenthalt im Tabellenkeller der Fußball-Bundesliga einstellen.

Das Wichtigste an diesem langen Tag zwischen Mönchengladbach und Köln war die Tatsache, dass am Ende fast nur über Fußball gesprochen wurde. Bis auf ein bisschen Pyrotechnik im Gladbacher Block vor dem Anpfiff und einem schlimmen Böllerwurf aus der Kölner Südkurve in die Fotografen blieb es vor uns während des Derbysin und rund um das Rheinenergiestadion ruhig. Die starke Präsenz der Sicherheitskräfte hatte Wirkung gezeigt und erzielt. Wirkung wirkte auch die Gladbacher Präsenz auf die Kölner aus.

Gäste übernahmen das Kommando

Nach zehn Minuten Abtasten und einer ersten Chance für Anthony Modeste (4.) übernahmen die Gäste das Kommando. Coach Marco Rose schickte erstmals in dieser Saison Weltmeister Christoph Kramer und Neuzugang Rami Bensebaini auf den Platz. Vor allem aber zahlte sich Roses Maßnahme aus Bree Embolo auf die Zehn zu beordern. Der Neuzugang, der auf Schalke noch den klassischen Stoßstürmer gab, riss das Spiel mit einer Mischung aus Körperlichkeit, Tempo und feiner Technik an sich. Sein Landsmann Denis Zakaria flankierte den Schweizer und sorgte für den ersten Aha-Moment, als er den Ball aus 25 Metern volley an den Querbalken jagte (11.).

Drei Minuten später leitete Embolo die Führung ein. Er setzte sich gegen Ellyes Skhiri durch, zog an den Strafraum und wollte nach links rausspielen, traf dabei aber Kölns Rechtsverteidiger Kingsley Ehizibue. Von dort sprang das Spielgerät zu Alassane Plea, der aus zentraler Position FC-Keeper Timo Horn keine Chance ließ (14.).

Die Kölner inszenierten danach zwar ihren einzigen schönen Angriff über Loius Schaub und Ehizibue, den Jhon Cordoba zu hoch abschloss (17), boten insgesamt aber viel zu wenig für ein Derby an. Emotional bewegte sich die Partie auf überschaubarem Niveau. Die Gladbacher hatten immer genügend Zeit und Raum, um ihr gepflegtes Passspiel aufzuziehen.

FC findet keine Räume

Der FC dagegen lief zu wenig und fand keine Räume. Die Folge waren Fehlpässe in Serie, ob von Jonas Hector, Birger Verstraete und selbst dem in Freiburg so starken Skhiri. Die beste Nachricht für die Gastgeber zur Pause war also, das es nur 0:1 stand. Marcus Thuram (30.), Plea (36.) oder Florian Neuhaus (39.) hätten erhöhen können. Die im Verlauf der ersten Hälfte nahezu verstummten Kölner Anhänger schickten ihre verunsicherten Lieblinge mit einigen Pfiffen in die Kabine.

Aus FC-Sicht konnte es nur aufwärts gehen. Tat es, wenn auch nur langsam. Dominick Drexler hätte von links etwas höher zielen müssen, dann wäre Borussen-Torwart Yann Sommer zwar genauso schön, aber vergeblich ins lange Eck geflogen (52.). Verstraete brauchte einen Moment zu lange und wurde geblockt (53.). Und der sich recht glücklos in Kopfballduellen aufreibende Anthony Modeste scheiterte an Sommer (62.). Die Fohlen merkten, dass ein Tor Vorsprung zu wenig sein könnte und zogen offensiv wieder an.

Thuram hätte das 2:0 machen müssen (64.), zielte aus sechs Metern aber zu hoch. Die Beierlorzer-Elf blieb also halbwegs im Spiel, obwohl ihr in fast allen Aktionen die nötigen Selbstverständlichkeit fehlte. Vor allem die bislang so überzeugenden Neuzugänge Skhiri, Verstraete und Ehizibue verbreiteten anstelle von Stabilität fast nur Unsicherheit.

Achim Beierlorzer griff dann in die mentale Trickkiste und wechselte zwei Derbyhelden ein (74.). Simon Terodde und Marcel Risse hießen immerhin die Siegtorschützen bei den beiden jüngsten Erfolgen der Kölner gegen Mönchengladbach. Erst einmal aber musste Ehizibue in höchster Not einen Plea-Schuss von der Linie kratzen (75.). Nach einem Terodde-Kopfball (80.) kamen die Kölner erst in der Schlussphase zu hochkarätigen Chancen. Cordoba fand aus 15 Metern aber ebenso seinen Meister in Yann Sommer wie Terodde nach toller Ballan- und mitnahme aus sechs Metern (beide 88.). Danach passierte nichts mehr und laut war es nur noch in der Nordkurve bei den Borussen-Fans.

Zwölf Verletzte nach Böllerwurf

Bis auf etwas Buttersäure vor und ein wenig Pyrotechnik im Gladbacher Block vor dem Anpfiff des 123. Derbys war es rund um das 123. Derby zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach relativ ruhig geblieben. Bis in der Schlussphase des Spiels ein Böller in die Fotografenschar hinter dem Gladbacher Tor flog und mit ohrenbetäubenden Lärm explodierte. Ein Fotograf ließ vor Schreck seine 13.000 Euro wertvolle Kamera fallen, die einen Schaden davontrug. Insgesamt bestätigte FC-Sprecher Tobias Kaufmann zwölf Verletzte, darunter acht Ordner: „Alle sind ärztlich behandelt worden, beziehungsweise nach dem Spiel auf dem Weg ins Krankenhaus gewesen.“ Der vermeintliche Böllerwerfer konnte laut Kaufmann noch während des Spiels ermittelt werden.

Zudem kam es im Rahmen einer Kontrolle eines Autos mit Fußballfans im Stadtteil Longerich zu einem Zwischenfall. Polizisten hatten den Wagen mit fünf Insassen kontrollieren wollen, als dieser plötzlich losfuhr und auf einen Streifenwagen zusteuerte. Ein Polizist konnte sich nur mit einem Sprung retten. Das Auto wurde jedoch kurz darauf gestoppt. Ob es sich dabei um Anhänger von Borussia Mönchengladbach oder des 1. FC Köln handelt, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt nun gegen die Wageninsassen.

FC Köln: Horn; Ehizibue, Bornauw, Czichos, Hector; Verstraete (6. Kainz), Skhiri, Schaub (74. Risse), Drexler; Cordoba, Modeste (74. Terodde). –

M'gladbach: Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini; Kramer (83. Strobl), Neuhaus, Zakaria, Embolo; Thuram (78. Benes), Plea (87. Herrmann).

SR.: Aytekin (Oberasbach). – Zuschauer: 50.000 (ausverkauft). – Tor: 0:1 Plea (14.), . – Gelbe Karten: Hector, Risse; Kramer.