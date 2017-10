Nächste Niederlage für den FC

Stuttgart. Auch im achten Anlauf hat der 1. FC Köln den Bock nicht umstoßen können, um den ersten Saisonsieg einzufahren. In Stuttgart mussten sich die Geißböcke 1:2 (0:1) geschlagen geben.

Von Joachim Schmidt, 13.10.2017

Auch im achten Anlauf hat der 1. FC Köln den Bock nicht umstoßen können, um den ersten Saisonsieg einzufahren. Nach gutem Beginn geriet man bei Aufsteiger VfB Stuttgart erneut in Rückstand, schaffte dank eines Treffers von Abwehrspieler Dominique Heintz noch das 1:1 um in der Nachspielzeit den 1:2-Gegentreffer hinnehmen zu müssen.

Kurz vor Schluss gab es eine fast vierminütige Unterbrechung, nachdem der Schiedsrichter erst einen Elfmeter für den FC gegeben hatte, sich dann aber Video-Assistent Harm Osmers eingeschaltet. Nach langem Hin und Her nahm er die Entscheidung zurück. Und statt der Chance zum Siegtreffer gelang der den Stuttgartern in der Nachspielzeit.

Im Gegensatz zu den Gastgebern, die mit einer Dreier- beziehungsweise Fünferkette verteidigten, vertraute Kölns Trainer der früher sicher stehenden Vierer-Formation. Davor agierte eine zweite Kette mit vier Mittelfeldakteuren, während Yuya Osako und Simon Zoller die Doppelspitze bildeten.

Die Gäste begannen couragiert und bestimmten zunächst das Spiel. Bereits in der zweiten Minute flankte Milos Jojic vor das Tor auf Yuya Osako, doch der frühere FC-Jugendtorwart Ron-Robert Zieler klärte. In der fünften Minute kam der Japaner dann zum Schuss, zielte aber knapp rechts vorbei.

Kein Durchkommen gab es für ihn bei einer Doppelchance (17.). Zunächst klärte Marcin Kaminski und verletzte sich dabei so schwer, so dass er ausgewechselt werden musste. Den zweiten Versuch vereitelte wieder Schlussmann Zieler.

Und so ging es weiter meist nur Richtung Cannstädter Kurve, wo in der ersten Halbzeit das VfB-Tor stand. Doch auch der aufgrund des verletzungsbedingten Ausfalls von Jhon Cordoba seit langem mal wieder als Mittelstürmer aufgebotenen Simon Zoller zeigte Abschlussschwächen, schoss nach guter Vorarbeit links vorbei (25.).

Wenig später aber war es mit dem gegen verunsichert wirkende Hausherren überlegen geführten Spiel vorbei. Im Zweiminutentakt kamen die Stuttgarter nun so Hochkarätern vor dem FC-Tor. Anastasiso Donis schaffte es zum Auftakt (32.), aus zwölf Metern unbedrängt am Tor vorbei zu schießen.

Dann köpfte Holger Badstuber nach einem Freistoß (34.) vorbei. Bei einem wahren Scheibenschießen (36.) trafen die VfB-Profis erst Konstantin Rausch, dann zwei Mal Frederik Sörensen und einmal wurde Timo Horn auf der Torlinie angeschossen.

Glücklos waren die beiden Kölner in der folgenden Szene (38.): Wieder lief Anastasios Donis in Richtung FC-Tor, begleitet von Frederik Sörensen. Der riskierte allerdings nicht alles, nachdem er zuvor die Gelbe Karte gesehen haatte. So kam der Grieche vom Elfmeterpunkt im Fallen zum Schuss. Der Ball prallte an den rechten Fuß von Timo Horn und dann unter ihm hindurch ins Tor. Wieder zum siebten Mal m achten Bundesligaspiel war der FC in Rückstand geraten.

Nach dem Wechsel brachte Peter Stöger mit Claudio Pizarro einen weiteren Stürmer. Salih Özcan blieb für ihn draußen, Simon Zoller rückte auf die rechte Seite und Milos Jojic ins Mittelfeldzentrum. Den Kölnern gelang es, wieder mehr in die Offensive zu kommen. Allerdings blieb man anfällig für VfB-Konter. Pizarro ließ alte Torgefahr aufblitzen, verstolperte aber beim ersten Versuch (56.) und bekam keinen Druck hinter einen Kopfball (60.) nach einem Freistoß, als der Ball über Zieler segelte.

Nach gut einer Stunde kam mit Sehrou Guirassy auch noch Stürmer Nummer vier ins FC-Spiel. Mehr ging nicht. Doch der Ausgleichstreffer gelang nicht einem von ihnen, sondern Innenverteidiger Dominique Heintz. Zentral vor dem Strafraum überwand er Ron-Robert Zieler mit einem feinen Effetschuss ins linke Toreck.

Doch es sollte nicht zum Punktgewinnreichen. Denn in der Nachspielzeit traf der eingewechselte Chadrac Akolo, als Tim Handwerker den Ball unhaltbar für Timo Horn abfälschte.

Stuttgart: Zieler; Baumgartl, Badstuber, Kaminski (18. Beck); Mangala, Aogo; Ascacibar, Pavard; Brekalo (61. Akolo), Donis; Terodde.

Köln: T.Horn; Klünter, Sörensen, Heintz, Rausch (72. Handwerker); Jojic (65. Guirassy), Lehmann, Özcan (46. Pizarro), Bittencourt; Osako, Zoller. – SR: Cortus (Röthenbach).

Tore: 1:0 Donis (38.), 1:1 Heintz (77.), 1:2 Akolo (90.+2).

Zuschauer: 58.716. – Gelbe Karten: Sörensen, Rausch.