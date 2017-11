Fußball: Bundesliga, 1. FC Köln - Hertha BSC, 13. Spieltag in Köln. Kölns Claudio Pizzaro fasst sich an den Kopf.

Köln. Erneute Niederlage in der Bundesliga. Der 1. FC Köln verliert mit 0:2 gegen Hertha BSC. Mit lediglich zwei Punkten belegt der FC den letzten Tabellenplatz.

Von Joachim Schmidt, 26.11.2017

Scheinbar immer Rettungsloser wird die Situation für den 1. FC Köln in der Bundesliga. Nach der 0:2-Niederlage gegen Hertha BSC und den zuvor erzielten Siegen der Konkurrenten aus Hamburg und Freiburg beträgt der Rückstand zum Relegationsplatz bereits neun Punkte.

Dass der FC in dieser Spielzeit für Extreme steht, zeigte sich nicht nur aufgrund des letzten Tabellenplatzes mit lediglich zwei Punkten. Am Ende feierten gleich drei Nachwuchsspieler ihren Erstligaeinstieg. Zudem standen mit Spielbeginn in FC-Reihen auch der derzeit älteste und der jüngste Bundesligaspieler dieser Saison auf dem Platz.

Zum einen war das Claudio Pizarro, der bei seinem Startelfdebüt 39 Jahre und 54 Tage alt war. Zum anderen war da Yann Aurel Bisseck in der Innenverteidigung. Der U-17-Nationalspieler, der bereits am Donnerstag gegen den FC Arsenal im Kader stand, gab mit 16 Jahren und 362 Tagen sein Bundesligadebüt. Zu dem kamen später auch noch der 20-jährige Anas Ouahim und Nikolas Nartey. Der Däne war auch erst 17 Jahre und 273 Tage alt.

Damit ist der 1,94 Meter lange Abwehrspieler, der vom SV Adler Dellbrück zum FC kam, der jüngste Kölner Bundesligaspieler. Das war zuvor Mitchell Weiser. Vor fünfeinhalb Jahren hatte er mit 17 Jahren und 310 Tagen sein Erstligadebüt gegeben. Am Sonntag stand er in Reihen der gegnerischen Berliner.

In der Rangliste aller jüngsten Bundesligadebütanten nimmt Yann Aurel Bisseck den zweiten Platz ein. Jünger war nur Dortmunds Nuri Sahin mit 16 Jahren und 335 Tagen.

Bisseck spielte ebenso wie Mittelfeldspieler Matthias Lehmann in der Abwehr, weil nach dem Fieberbedingten Ausfall von Jannes Horn mit Jorge Meré nur noch ein gelernter Profi-Innenverteidiger für die Dreierkette zur Verfügung stand.

Dennoch machte es die Abwehr in der ersten Halbzeit im Spiel recht ordentlich und ließ gegen allerdings auch harmlose Berliner nicht viel zu. Dass die Kölner dennoch in der 17. Minute in Rückstand gerieten war einer schwach verteidigten Berliner Ecke geschuldet. Salih Özcan wurde von Davie Selke übersprungen, der aufs Tor köpfte. Timo Horn bekam den Ball nicht unter Kontrolle, und Vedad Ibisevic drückte ihn mit Knie und Fuß über die Linie.

Die beste Kölner Möglichkeit vergab Sehrou Guirassy. Nach einem Doppelpass mit Claudio Pizarro (25.) verzog er. Dennoch feuerten die Fans auf der Südtribüne die Mannschaft weiter an. Vor der Partrie hatten rund 1000 von ihnen an einem Gedenkmarsch für den mit 90 Jahren verstorbenen Weltmeister Hans Schäfer über die Aachener Straße teilgenommen. Im Stadion wurden auf alle Fahnen und Banner verzichtet. Nur eine riesige Fahne mit dem Konterfei des legendären Meisterspielers wurde geschwenkt.

Aufregung gab es nach dem Wechsel, als ein Handspiel von Berlins Karim Rekik reklamiert wurde. Nach langer Unterbrechung und dem Videostudium blieb die souverän leitende Bibiana Steinhaus bei ihrem dritten Bundesligaeinsatz dabei, keinen Strafstoß zu verhängen. Rekik war zu Boden stürzend zwar mit beiden Händen am Ball, aber vor dem Körper. Für die Entscheidung sorgte erneut Vedad Ibisevic, als er einen Elfmeter nach Foul von Matthias Lehmann an Davie Selke zum 2:0 nutzte.

Und was gab es am Wochenende Neues in der Causa Horst Heldt? FC-Geschäftsführer Alexander Wehrle bestätigte ein Gespräch mit dem Wunschkandidaten für den Sportchef-Posten. Der werde nun nochmals bei Hannover-96-Präsident Martin Kind nachfragen, ob er entgegen aller bisherigen Äußerungen des Club-Patrons die Freigabe erhält.

Zum anderen baute Wehrle für den Fall eines Scheiterns schon einmal vor und sprach davon, dass man mit mehreren sehr guten Kandidaten gesprochen habe. Ein neuer Name, der in dem Zusammenhang auftauchte, war der des Ex-Dortmunder Nationalspielers Sebastian Kehl.