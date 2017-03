Fataler Horn-Patzer in Ingolstadt

Ingolstadt. Ein fataler Fehlgriff von Torwart-Rückkehrer Timo Horn hat dem FC den Sprung auf einen Europa-League-Platz in der Fußball-Bundesliga vermasselt.

Von Joachim Schmidt, 11.03.2017

Auch im fünften Spiel in Folge ist der 1. FC Köln zu keinem Sieg gekommen. Beim Tabellenvorletzten reichte es trotz zweimaliger Führung durch Torjäger Anthony Modeste nur zu einem sogar schmeichelhaften 2:2.

Wie nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Thomas Kessler zu erwarten gab Timo Horn vier Monate nach seiner Meniskusoperation sein Comeback im FC-Tor. Und auch Matthias Lehmann kam erstmals nach dreieinhalbmonatiger Pause wegen eines Bänderanrisses wieder zu einem Spieleinsatz.

Die größere Überraschung aber war, dass Neven Subotic nicht zur Startformation gehörte. Stattdessen bildete Dominic Maroh zusammen mit Dominique Heintz das Innenverteidiger-Paar in der Viererkette. Davor bildeten Marco Höger, Matthias Lehmann und Jonas Hector eine erste Dreierkette, vor der eine die offensive Reihe folgte.

Letztere aber stand in den ersten 45 Spielminuten weniger im Blickpunkt bei den Gästen als die Defensive. Denn die Hausherren besaßen die größeren Spielanteile, waren aktiver und ließen sich auch nicht durch den 0:1-Rückstand aus ihrem Rhythmus bringen.

Zur Führung kamen die Kölner wieder einmal durch Anthony Modeste. In der 15. Minute verwandelte er einen Strafstoß hart links unten und erzielte damit seinen 18. Saisontreffer.

Voraufgegangen war ein Ellbogen-Check von Almog Cohen an der linken Strafraumgrenze gegen Yuya Osako. Während die Gastgeber von einer Fehlentscheidung sprachen, erklärte Ex-Schiedsrichter Peter Gagelmann als Experte bei Sky-Sport: „Felix Zwayer blieb keine andere Wahl, als auf Elfmeter zu entscheiden.“

Bei diesem Torschuss blieb es für die Kölner bis zur Pause, die große Probleme besaßen, Zugriff auf die Gastgeber zu bekommen. Trotz aller Überlegenheit – 12:2 Torschüsse bedeuteten Saisonbestleistung in der Bundesliga für die erste Halbzeit – kamen die Schanzer aber kaum zu gefährlichen Torszenen. Zwei Mal kam Alfredo Morales (8./29.) einem Treffer nahe, zielte aber knapp drüber und vorbei.

Besser machte es Mittelstürmer Dario Lezcano in der 42. Minute. Nach einem doppelten Doppelpass mit Sonny Kittel und einer eigenen Kopfballvorlage traf er per Dropkick aus vollem Lauf. Dabei standen die FC-Gegenspieler Spalier, ohne die Aktion unterbinden zu können.

Die erste gute Torszene aus dem Spiel heraus kreierten die Kölner in der 48. Minute. Konstantin Rausch flankte von links, doch der Volleyschuss von Anthony Modeste rauschte über das Tor. Danach aber fanden die Ingolstädter zu ihrem schnellen Umschaltspiel zurück und sorgten für Gefahr am und im FC-Strafraum.

In diese neuerliche Drangphase hinein gelang erneut Torjäger Anthony Modeste die zweite Führung. Nach einem feinen Zuspiel in den Lauf des Mittelstürmers erzielte der aus halbrechter Position das 2:1. Mit diesem 19. Treffer rückte er der Bestmarke des früheren Kölner Klassestürmers Toni Polster näher. Der Österreicher hatte in der Saison 1996/97 als zweitbester Bunddesligaschütze 21 Tore erzielt.

Doch zum Sieg sollte es dennoch nicht reichen. Denn nach einem Distanzschuss von Innenverteidiger Romain Brégerie ließ Timo Horn den Ball am Boden durch die Hände gleiten. Danach kauerte er Sekundenlang mit gesenktem Kopf am Boden.

Wenig später aber hielt er seine Mannschaft im Spiel, als er den Ball nach einem Schuss vonAlmog Cohen übergreifend über die Latte fingerte. Kurz vor Schluss sah Dominque Heintz seine fünfte Gelbe Karte der Saison und ist damit am nächsten Samstag gegen Hertha gesperrt.

Eine sehr spezielle Sichtweise der Dinge hatte Schiedsrichter Zwayer in der 82. Minute. Der eingewechselte Artjoms Rudnevs wird im Strafraum von zwei Ingolstädtern gedeckt und von Torwart Martin Hansen dann umgerannt. Doch der Unparteiische entscheidet gegen den Kölner.

Ingolstadt: Hansen; Hadergjonaj, Matip, Brégerie, Tisserand, Suttner; Leckie, Cohen, Morales (72. Roger), Kittel (67. Groß); Lezcano.

Köln: Horn; Olkowski, Maroh, Heintz, Rausch; Höger (79. Rudnevs), Lehmann, Hector; Osako, Jojic (71. Subotic); Modeste.

SR: Zwayer (Berlin).

Tore: 0:1 Modeste (15., Foulelfmeter), 1:1 Lezcano (42.), 1:2 Modeste (60.), 2:2 Brégerie (69.).

Zuschauer: 15.200.

Gelbe Karten: Suttner, Kittel – Olkowski, Heintz, Lehmann.