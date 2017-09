Dortmund. Dramatische Züge nimmt die Lage des punktlosen 1. FC Köln an. Mit einem handfesten Skandal endete am Sonntagabend die den vierten Bundesligaspieltag abschließende Begegnung zwischen Borussia Dortmund und dem 1. FC Köln.

Von Joachim Schmidt, 17.09.2017

Nachdem die Gastgeber die Partie souverän und verdient mit 5:0 (2:0) gewonnen hatten, kündigte Kölns Sportchef Jörg Schmadtke an, Protest gegen die Wertung einzulegen. Ziel soll eine Spielwiederholung sein.

Was war passiert? In der einminütigen Nachspielzeit der ersten Halbzeit versuchte FC-Torhüter Timo Horn den Ball nach einer Ecke zu fangen. Er wurde behindert, ließ den Ball fallen. Dortmunds Sokratis reagierte sofort, schoss ins Tor, doch im selben Moment pfiff der Schiedsrichter. Er hatte eine Behinderung des Kölner Schlussmanns gesehen, erkannte das Tor nicht an.

Dann trat Video-Assistent Felix Brych in Aktion. Er teilte Schiedsrichter Patrick Ittrich mit, dass Timo Horn nicht von einem Dortmunder Spieler behindert, das Tor somit regulär erzielt worden sei und anerkannt werden müsse. Das tat der Mann aus Hamburg, was wütende Proteste der Kölner nach sich zog.

Protest angekündigt

Nach Spielende kündigte Jörg Schmadtke nach Rücksprache mit Trainer Peter Stöger umgehend den Protest an, der bis zum Dienstag in schriftlicher Form an den Deutschen Fußball-Bund gerichtet werden muss. „Wir haben hier einen Regelverstoß. Wenn der Schiri pfeift, bevor der Ball die Linie überquert, kann er danach kein Tor geben. Das ist eindeutig in den Regeln. Die sollte man, wenn man mit dem Sport zu tun hat, eigentlich kennen. Wir geben den Spielbericht nicht frei. Dann wird das Verfahren am Montag eingeleitet“, erklärte der FC-Sportchef und fügte hinzu: „Wir schätzen die Chancen gut ein, weil es ein Regelverstoß war. Wir wollen eine Wiederholung des Spiels.“

Peter Stöger begründete die Maßnahme damit, dass man Klarheit haben müsse: „Ich will Verständnis dafür haben, was da entschieden wurde. Das ist wichtig für uns und für künftige Entscheidungen auf anderen Plätzen.“ Für diese Begegnung mache es zudem einen Unterschied, ob man mit einem 0:1 oder einem 0:2 in die Pause gehe. „Liegt man nur mit einem Tor zurück, ist die Hoffnung auf ein Unentschieden natürlich wesentlich größer“, erklärte der Wiener.

Diese Protestankündigung brachte Borussias Geschäftsführer Joachim Watzke richtig in Wut. „Da sind die Kölner ganz schlechte Verlierer. Das ist doch grotesk. Der Ball war doch schon fast im Tor, als der Pfiff ertönte. Also ist es auch ein regulär erzielter Treffer.“

Wut und Verständnis

Dagegen zeigte Dortmunds Trainer Peter Bosz Verständnis für den Ärger der Kölner und ihr Vorgehen. „Das Problem ist, dass der Schiedsrichter das Spiel abgepfiffen hat, als der Ball noch nicht im Tor war.“

Ungeachtet all dieser Diskussionen war der Dortmunder Erfolg hoch verdient. Bereits nach 111 Sekunden hatte Maximilian Philipp nach Kölner Abwehrfehlern die Führung erzielt. Dann ging es nach dem ominösen Treffer von Sokratis mit einem 0:2-Rückstand für den FC in die Pause.

Ein Doppelschlag in der 59. und 60. Minute von Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang machte dann alles klar. Erst verwandelte er einen Handelfmeter, dann traf er aus dem Spiel heraus. Der Strafstoß ging im Übrigen auch wieder auf das Konto des Video-Assistenten, diesmal allerdings völlig zu Recht. Lukas Klünter hatte den Ball mit der Hand ins Toraus befördert, sah dafür auch noch Gelb. Für BVB-Sportchef Joachim Watzke eine milde Strafe: „Da hätte es auch Rot geben können.“

Den Schlusspunkt zum 5:0 setzte in der 69. Minute erneut der starke Maximilian Philipp. Danach verhöhnten die FC-Fans ihre eigene Mannschaft, als sie sangen: „Der FC Köln ist wieder da.“ Außerdem winkten sie und riefen: „Auf Wiedersehen!“

Verständnis zeigte Timo Horn. Die Anhänger hätten immer zur Mannschaft gehalten, seien jetzt aber von ihr bitter enttäuscht worden. „Denn unsere zweite Halbzeit war desolat. Das darf uns nicht passieren. Am Mittwoch gegen Frankfurt müssen wir eine andere Leistung zeigen, vor allem in der Defensive.“