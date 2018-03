1. FC Köln

KÖLN. FC-Trainer Stefan Ruthenbeck warnt vor der Partie in Sinsheim angriffsstarken Gastgebern. Die Kölner Offensivkräfte Leonardo Bittencourt und Vincent Koziello sind wieder fit.

Von Joachim Schmidt, 31.03.2018

Seit Mitte Dezember läuft die Kölner Aufholjagd in der Fußball-Bundesliga. Damals befand sich der FC sieglos mit nur drei Punkten scheinbar festzementiert auf dem letzten Tabellenplatz. Vom rettenden Ufer war er elf Zähler entfernt. Dieser Rückstand konnte inzwischen auf fünf Punkte reduziert, vor der Länderspielpause die rote Laterne an den Hamburger SV abgegeben werden. An diesem Samstag nun wollen die Kölner zum Auftakt der letzten sieben Spieltage in Sinsheim gegen die dort beheimatete TSG Hoffenheim punkten, und sie hoffen, weiteren Boden gutzumachen.

„Um das zu schaffen, dafür stehen wir in der Pflicht. Vor allem auch, weil ich glaube, dass auch die Konkurrenz an diesem Wochenende punkten wird“, orakelte Stefan Ruthenbeck. Anders als in den zurückliegenden vier Partien, als die Kölner am Ende der Spieltage antraten und nachlegen konnten, spielen sie diesmal zu Beginn und wissen nicht, wie es den Rivalen ergeht.

Es mag mit ein Grund dafür sein, warum aus Sicht des Trainers keine Euphorie innerhalb der Mannschaft bestehe. Man gibt sich geerdet, sei gelassen. Als sie in den letzten Wochen wiederholt die Möglichkeit hatten, mit dem Wissen um die Niederlagen der anderen näher an die Konkurrenten heranzurücken, patzten die Kölner ebenso wie sie. Deshalb versucht der FC, nach dem 2:0-Derbysieg gegen Leverkusen den Ball flach zu halten. Das, und die optimale Balance zwischen Defensive und Offensive zu finden, muss den Geißböcken in der Rhein-Neckar-Arena gelingen, wollen sie punkten. Denn das Team von Julian Nagelsmann ist für sein forsches Angriffsspiel im Hurra-Stil bekannt. Gerade vor eigenem Publikum – neben dem rund 3500 FC-Fans erwartet werden – geben die Hoffenheimer meist mächtig Gas. 24 Treffer in 13 Heimspielen legen davon Zeugnis ab.

„Wir müssen schon sehr aufpassen, was Gegentreffer anbelangt“, warnte Ruthenbeck. Andererseits hofft er, dass seine Mannschaft gegen aufgerückte Gastgeber zu Konterchancen kommt. Doch interessanterweise ließen die Kraichgauer diesbezüglich gegen ihre Gegner bisher nicht viele Möglichkeiten zu. Ebenso wie Hertha BSC mussten sie in dieser Spielzeit noch kein Kontertor hinnehmen. Ganz anders die Kölner: Sie sind mit acht Gegentoren nach schnellen gegnerischen Angriffen die schwächste Mannschaft in dieser Rangliste.

Neben der FC-Abwehr ist vor allem das Mittelfeld gefordert, die Angriffe frühzeitig zu stoppen. Marco Höger, im Derby aufgrund einer Gehirnerschütterung ausgewechselt, ist ebenso einsatzfähig wie Winterzugang Vincent Koziello. Auch Leonardo Bittencourt trat am Freitag die Reise gen Süden mit an. Der Außenstürmer, der gegen Leverkusen ein überragendes Spiel zeigte, hat sich von seinem Magen-Darm-Infekt erholt.

Der kleine Deutsch-Brasilianer gilt als einer der Mutmacher innerhalb der Mannschaft, um das Fußballwunder eines Klassenerhalts doch noch zu realisieren. Ein anderer ist Timo Horn, der in dieser Woche erklärt hatte, womöglich selbst im Abstiegsfall dem FC die Treue zu halten. Solch ein Verhalten traut Ruthenbeck übrigens auch Jonas Hector zu. „Es ist längst nicht klar, dass er gehen würde“, sagte der Trainer bei einer Podiumsdiskussion. Bereits im Vorjahr habe er dem FC Barcelona einen Korb erteilt. Aktuell sollen Bayern München und Borussia Dortmund an dem 36-fachen Nationalspieler Interesse haben. Verlassen hat dagegen Birk Risa (20) die Kölner. Der Norweger, der in dieser Saison zu zwei Bundesligaeinsätzen kam, wechselt zurück in seine Heimat. Das gab sein neuer Club, Erstligist Odds BK, am Freitag bekannt.

Anschauungsunterricht, wie man bei der TSG Hoffenheim gewinnen kann, konnten die FC-Profis am Donnerstag bei ihrer Frauen-Bundesligamannschaft nehmen. Die gewann das Auswärtsspiel völlig überraschend mit 1:0 – und verließ die Abstiegsränge.