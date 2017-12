Köln. Den ersten Sieg der Bundesligasaison hat sich der 1. FC Köln für den letzten Spieltag aufgehoben. Statt sieglos in die Winterpause zu gehen, wurde der VfL Wolfsburg mit 1:0 am Ende niedergerungen.

Von Joachim Schmidt, 16.12.2017

Die Niederlagen der letzten Wochen und Monate führte dazu, dass so wenig Zuschauer wie seit langem im Stadion waren. Zwar wurde eine Zuschauerzahl von 41.300 aufgrund der verkauften Karten angegeben, doch viele Plätze von Dauerkartenkunden blieben leer.

Die aber, die gekommen waren, erlebten nach vorsichtigem Beginn einen FC, der ab Mitte der ersten Halbzeit teils wild und unkonventionell aber immer mutig nach vorne spielte. Eine Mischung aus der Wahl verkehrter Mittel, Unvermögen und Pech standen einem Treffer im Weg. Dennoch gab es immer wieder Szenenapplaus, erst für gewonnene Zweikämpfe, zunehmen aber für effektvolle Vorstöße und Strafraumaktionen.

Stefan Ruthenbeck hatte seine Ankündigung wahr gemacht, und mit Chris Führich und Birk Risa zwei Nachwuchsspieler in der Offensive von Beginn an eingesetzt. Rise, in der U21 des FC Außenverteidiger, in der norwegischen Junioren-Auswahl aber Stürmer, unterstützte Lukas Klünter in vorderster Linie.

Wie bereits am Mittwoch in München war es vor allem Lukas Klünter, der mit seiner Schnelligkeit die Gäste vor Probleme stellte. Im Torabschluss oder beim letzten Pass zu einem besser postierten Mitspieler fehlten ihm die richtigen Entscheidungen.

Am wildesten zur Sache ging es in der 38. Minute. Lukas Klünter war bis zur Grundlinie durchgelaufen, legte zu spät zurück, doch daraus resultierte fast noch ein Eigentor. Der Gegenzug wurde gestoppt, sofort ging es wieder in den VfL-Strafraum. Dort misslang Milos Jojic, der das FC-Spiel dirigierte, ein Fallrückzieher. Stattdessen kam Frederik Sörensen zu einem Volleyschuss, der allerdings in Richtung Oberrang der Südtribüne ging.

Keine drei Minuten waren nach dem Wiederanpfiff gespielt, da drehte Milos Jojic den Ball von rechts Richtung Tor, doch Koen Casteels fingerte den Ball an die Latte. Es wäre die zu diesem Zeitpunkt hoch verdiente Führung gewesen.

Eine strittige Szene gab es in der 53. Minute, als Birk Risa beim Torschuss am linken Fuß getroffen wurde. Doch der Elfmeterpfiff blieb ebenso aus wie ein Video-Beweis. Der Kölner aber musste behandelt und wenig später ausgewechselt werden.

Beim Wechsel bewies Stefan Ruthenbeck dann ein gutes Händchen. Denn der eingewechselte Christian Clemens erzielte vier Minuten später das 1:0. Das leitete er mit einem Diagonalpass auf Milos Jojic selbst ein. Der passte scharf vors Tor, wo der eingelaufene Clemens vollendete.

In der Folge verpassten Salih Özcan (69./73.) und Frederik Sörensen (71.) die Vorentscheidung. Pech hatte Lukas Klünter, der nach Jojic-Zuspiel aus spitzem Winkel den Außenpfosten traf (76.).

Im einsetzenden strömenden Regen wurde die Partie für die Gastgeber danach zu einer Abwehrschlacht. Denn nun griffen die zuvor schwachen Wolfsburger vehement an. Drei Mal innerhalb kurzer Zeit rettete Timo Horn. Mit großem Engagement stemmten sich die Hausherren gegen den Gegentreffer.

In der 90. Minute erwischte Timo Horn den von Mario Gomez geschossenen Ball mit der rechten Hacke und klärte so zur Ecke.

Köln: T.Horn; Sörensen, Meré, Heintz, J.Horn; Jojic, Lehmann (58. Höger), Özcan, Führich (71. Handwerker); Klünter, Risa (63. Clemens). – Wolfsburg: Casteels; Verhaegh (85. Dimata), Bruma, Knoche, William (60. Tisserand); Guilavogi, Gerhardt (81. Osimhen); Origi, Didavi, Malli; Gomez. – SR: Brand (Unterspiesheim). – Tor: 1:0 Clemens (67.). – Zuschauer: 41.300. – Gelbe Karten: Sörensen, Höger - Origi.