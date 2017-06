KÖLN. Der 1. FC Köln vermeldet mit Jannes Horn seinen ersten Neuzugang. Der 20-jährige Defensiv-Allrounder kommt vom VfL Wolfsburg.

Von Martin Sauerborn, 10.06.2017

Wenn die Gerüchteküche so richtig brodelt, fängt der Spaß bei Jörg Schmadtke bisweilen richtig an. Während sich die Jäger der künftigen Transfers im Reich des Rätselratens gegenseitig die Namen um die Ohren hauen, beschäftigt den Geschäftsführer des 1. FC Köln meist nur noch der Zeitpunkt, wann er welche seiner Neuverpflichtungen vermelden lässt. Nachdem sich die Fußball-Fachwelt zuletzt intensiv mit der Stürmersuche des FC auseinandergesetzt hatte, verkündete der Bundesligist am Freitag mit Jannes Horn seinen ersten Zugang – ein flexibel einsetzbarer Defensivspieler.

Wer ist Jannes Horn?

Jannes-Kilian Horn ist am 6. Februar 1997 in Braunschweig geboren. Sein erster Verein war der VfB Rot-Weiß Braunschweig. Als Elfjähriger wechselte er 2008 zum VfL Wolfsburg. Sein Bundesliga-Debüt feierte Horn als Linksverteidiger am 17. September 2016 beim 0:0 gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Insgesamt lief er in der abgelaufen Spielzeit 13 Mal für den VfL auf, stand zehnmal in der Startelf und lieferte zwei Assists. Der 1,86 Meter große und 79 Kilogramm schwere Horn hat ab der U16 alle deutschen Auswahlmannschaften durchlaufen und ist aktuell U20-Nationalspieler.

Wo spielt Jannes Horn?

Zu Hause ist der 20-Jährige auf der Position des linken Außenverteidigers und ist beim 1. FC Köln damit eine Alternative zu Jonas Hector und Konstantin Rausch. In Wolfsburg lief er siebenmal als linker Verteidiger auf, spielte aber auch jeweils dreimal als Innenverteidiger und im linken Mittelfeld. FC-Trainer Peter Stöger bekommt also einen vielseitig einsetzbaren, entwicklungsfähigen Spieler.

Die Vertragsdaten

Jannes Horn hatte erst am 4. April seinen Vertrag in Wolfsburg bis 2021 verlängert, was den Preis getrieben haben dürfte. Die Ablöse soll dem Vernehmen nach sieben Millionen Euro mit eventuellen Nachzahlungen betragen. In Köln hat er nun bis 2022 unterschrieben. Beim VfL trug Horn die Nummer 21. Weil diese beim FC durch Leonardo Bittencourt besetzt ist, läuft er bei den Geißböcken kommende Saison mit der 23 auf.

Das sagt Jannes Horn

„Der FC ist eine sehr gute Adresse für junge Spieler. Ich habe in den Gesprächen das Vertrauen der Verantwortlichen gespürt und sehe die große Chance, mich beim 1. FC Köln weiterzuentwickeln und als Bundesligaspieler zu etablieren. Ich freue mich auf diese neue Herausforderung in einem emotionalen Club mit großartigen Fans in einer fußballverrückten Stadt.“

Das sagt Jörg Schmadtke

„Mit Jannes Horn haben wir einen hoch talentierten und vielseitigen deutschen U-Nationalspieler für uns gewinnen können, der sein Potenzial bereits auf Bundesliganiveau gezeigt hat. Wir sind überzeugt, dass er in unserer Mannschaft und mit der Begleitung des Trainerteams die nächsten Schritte in seiner Entwicklung gehen kann.“