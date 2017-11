Die Transfergerüchte beim 1. FC Köln

Köln. Beim 1. FC Köln will die Verletztenmisere nicht abreißen, der aktuelle Tabellenstand gibt wenig Grund zur Hoffnung. Über Veränderungen wird daher viel diskutiert. Offenbar ist Horst Heldt auch weiterhin eine Option

Von general-anzeiger-bonn.de, 28.11.2017

Ob der Abgang von Anthony Modeste der einzige Grund für die sportliche Talfahrt in Köln ist, bleibt fraglich. Fest steht: Für den Top-Stürmer der vergangenen Saison hat der FC keinen adäquaten Ersatz gefunden. Nach der anhaltenden Verletztenmisere nicht die einzige Baustelle im aktuellen Kader. Nach dem Abgang von Jörg Schmadtke buhlt der FC weiterhin um Horst Heldt. Obwohl Hannover-Boss Martin Kind dem FC eine deutliche Absage erteilte, ist der ehemalige FC-Profi noch immer ein Thema. Am Morgen ist Heldt bei Kind vorstellig geworden.

Zugänge:

Horst Heldt doch noch ein Thema?

Die Trennung von Jörg Schmadtke kam überraschend, das Interesse an Horst Heldt als Nachfolger nicht wirklich. Der 47-Jährige steht offenbar trotz Absage von 96-Chef Martin Kind noch immer ganz oben auf dem Wunschzettel der Geißböcke. Und auch Heldt ist nach wie vor an einem Wechsel interessiert. Der aus Königswinter stammende Manager hat sich am Morgen mit Kind getroffen und nach übereinstimmenden Medien-Angaben Forderungen gestellt. So wünschte sich Heldt offenbar mehr Kompetenzen bei der Kaderzusammenstellung. "Das Ergebnis ist nach wie vor offen", sagte Heldt zur "Neuen Presse". Sollten die Niedersachsen nicht auf den Manager zugehen, könnte Heldt auf einen Wechsel drängen.

Foto: Silas Stein Der mögliche neue Sportdirektor des FC: Horst Heldt.

FC an Bandé interessiert?

Nach Medienberichten ist der 1. FC Köln an einer Verpflichtung von Hassane Bandé interessiert. Der Linksaußen ist in dieser Saison nach Belgien zum KV Mechelen gewechselt und dort sehr erfolgreich. Bandé würde den FC rund fünf Millionen Euro kosten.

Dominic Maroh:

Dominic Maroh spielt bereits beim 1. FC Köln, doch nun gibt es neue Gerüchte um den Abwehrspieler. Der Vertrag des 30-Jährigen läuft im Sommer 2018 aus und soll verlängern werden. Wie der kicker berichtet, sind in nächster Zeit erste Gespräche über eine weitere Zusammenarbeit geplant. Im Falle eines Abstiegs könnte Maroh demnach die Rolle einnehmen, für die er 2012 an den Rhein geholt wurde: als erfahrener Spieler, mit dem der Wiederaufstieg gelingen soll.

Foto: dpa FC-Abwehrspieler Dominic Maroh steht die Enttäuschung nach der erneuten Niederlage ins Gesicht geschrieben.

Anthony Modeste:

Das Thema Anthony Modeste wird in Köln offenbar zum Dauerbrenner. Der Stürmer hält sich zurzeit in Köln bei der Familie auf, da in China pausiert wird. Grund genug, die Gerüchteküche ans Kochen zu bringen. "Jetzt, wo ich in der chinesischen Saisonpause zwei Monate in Köln bin, würde ich natürlich am liebsten zum Geißbockheim fahren und mit den Jungs arbeiten und Fußball spielen", sagte der Franzose in einem Interview. Ein netter Wunsch, mehr wohl nicht. Zwar ist eine kurzfristige Leihe durchaus möglich, aber bei dem aktuellen Gehalt des Franzosen mehr als utopisch. Immerhin gab Modeste auch den Bayern einen Korb.

Foto: picture alliance / dpa Zum FC-Trainingsauftakt am Montag wird Anthony Modeste erscheinen.

Anthony Ujah

Der hat selber eine Saison zum Vergessen hinter sich. Mit dem FC Liaoning, dem Partnerclub des FC in China, ist er in der Vorwoche aus der ersten Liga abgestiegen. Daraufhin wurde sein noch eineinhalb Jahre laufender Vertrag aufgelöst. „Ich mache jetzt Urlaub und suche dann etwas Neues“, berichtete Anthony Ujah im Gespräch mit dieser Zeitung.

Wäre eine Rückkehr zum FC denn vorstellbar? „Schauen wir mal“, meinte er lachend. Zunächst wohne er tatsächlich in Köln, werde schauen, was es für Angebote gibt. Im Sommer wollte ihn Hannover 96 verpflichten. Wie es der Zufall wollte, saß Hannovers Sportdirektor Horst Heldt in Köln zwei Plätze neben dem Stürmer. Doch der FC Liaoning ließ ihn damals nicht ziehen.

Foto: DPA Anthony Ujah ist bei den Kölner Fans nicht beliebt. Foto: Rolf Vennenbernd

Claudio Pizzaro

Kurz vor seinem 39. Geburtstag hat Fußballprofi Claudio Pizarro beim Bundesliga-Schlusslicht 1. FC Köln einen Einjahresvertrag unterschrieben. Mehr als die Rolle des Jokers scheint aber für den 39-Jährigen nicht drin. In der Europa League darf der Peruaner aufgrund seiner späten Verpflichtung gar nicht ran.

Foto: Federico Gambarini Claudio Pizarro soll mit seiner Erfahrung helfen.

Trotzdem kann die Verpflichtung dem Verein und der Mannschaft helfen. Das findet sogar Matthias Sammer: „Das war eine gute Verpflichtung. Da bringst du einen, der weiß, wie es geht. Er wird positiven Einfluss auf die Gruppe nehmen. Was Claudio im Strafraum kann, da werden die Jungs beim 1. FC Köln noch mit den Ohren schlackern. Das ist so etwas von außergewöhnlich. Er ist ein echter Torjäger, ein fantastischer Fußballer, ein wunderbarer Mensch und ein kleines Schlitzohr im positiven Sinne.“

Abgänge:

Jorge Meré

Wie die Marca berichtet, ist der spanische Erstligist SD Eibar an den Diensten des Innenverteidigers interessiert. Die Verletzung von Dominique Heintz macht einen Abgang allerdings deutlich unrealistischer. So erhält der U21-Nationalspieler sicherlich die Chance auf mehr Einsätze.

Jörg Schmadtke

Die Trennung von Jörg Schmadtke kam für viele überraschend. Schließlich galt der ehemalige Sportdirektor als einer der Erfolgsgaranten der vergangenen Jahre. Aufstieg, Europapokal und Anthony Modeste. Schmadtke stellte häufig die Weichen.

Für die kommende Woche war eine Gesprächsrunde anberaumt, in der Jörg Schmadtke mit dem Trainer-Team sowie der Scouting-Abteilung mögliche Wintertransfer besprechen wollte. „Das wird nun ohne Jörg stattfinden“, erklärte Peter Stöger.

Foto: Federico Gambarini Jörg Schmadtke widerspricht Medienberichten, er habe Trainer Peter Stöger entlassen wollen.

Statt des ehemaligen Sportchefs wird Jörg Jakobs der Gruppe nun angehören und sie leiten. Der Sportdirektor, der für die Nachwuchsabteilung verantwortlich ist, wird sich bis auf weiteres auch um die personellen Belange des Profis-Teams kümmern. Das verkündete FC-Präsident Werner Spinner.