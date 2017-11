Laufender Vertrag bei Hannover 96

Köln. Trotz Gesprächen mit FC-Geschäftsführer Alexander Wehrle wird Horst Heldt voraussichtlich nicht zum 1. FC Köln zurückkehren. Er muss seinen Vertrag mit Hannover 96 bis 2020 erfüllen.

Von Joachim Schmidt, 30.11.2017

Keine kurzfristige Rückkehr zum 1. FC Köln wird es aller Voraussicht nach für Horst Heldt geben. Der Manager von Bundesliga-Konkurrent Hannover 96 muss seinen bis 2020 laufenden Vertrag erfüllen, soll gleichzeitig aber vom Manager zum Geschäftsführer mit mehr Befugnissen und einem höheren Gehalt aufsteigen. Das ist offenbar das Ergebnis von zwei Sitzungen mit Horst Heldt und 96-Präsident Martin Kind.

„Es gibt keine Freigabe für Herrn Heldt“, hatte der Vereinspatron am Mittwoch gegen Mitternacht nach einer vierstündigen Sitzung zum wiederholten Mal erklärt. Der 1. FC Köln wollte den früheren FC-Profi als Nachfolger des vor fünf Wochen zurückgetretenen Jörg Schmadtke als Sportchef und Geschäftsführer abwerben.

Am Donnerstagvormittag war Horst Heldt, der sich mit FC-Geschäftsführer Alexander Wehrle bereits in einem Gespräch für einen Wechsel in seine Heimat – der 47-Jährige stammt aus Königswinter-Oberdollendorf – geeinigt haben sollte, nochmals bei Martin Kind in dessen Firmensitz (Kind Hörgeräte GmbH) in Großburgwedel bei Hannover gewesen.

Dabei sollen letzte Details der künftigen Zusammenarbeit bei Hannover 96 besprochen worden sein. So soll Horst Heldt mehr Kompetenzen und einen größeren Etat erhalten, über den er freier verfügen kann.

FC-Finanzchef Alexander Wehrle, der Horst Heldt aus der gemeinsamen Zeit beim VfB Stuttgart kannte, hatte in den letzten Tagen wiederholt betont, auch mit anderen Kandidaten „gute Gespräche geführt“ zu haben.

Ein solcher soll nach Informationen der „SportBild“ Ralf Becker sein. Der 47-Jährige und Alexander Wehrle kennen sich ebenfalls vom VfB Stuttgart. Dort war er von 2011 bis 2016 knapp fünf Jahre lang Chefscout und zeitweise Leiter des Nachwuchsbereichs. Seit eineinhalb Jahren ist der frühere Profi, der unter anderem für Bayer Leverkusen (1993 bis 1995) in der Bundesliga zum Einsatz kam, Geschäftsführer Sport bei Zweitliga-Aufsteiger Holstein Kiel.