FC-Spieler Zoller gratuliert

Köln. Der Geißbock Hennes VIII. wird am Samstag elf Jahre alt. FC-Stürmer Simon Zoller hat das FC Maskottchen schon einen Tag zuvor mit einem Geburtstagssträußchen aus frischen Haselnussknospen, Äpfeln, Möhren und Brot überrascht.

Von Thomas Faßbender, 09.03.2018

„Da in Köln aller guten Dinge elf sind, lassen wir Hennes hier im Kleinen Geißbockheim heute gebührend hochleben“, sagten die Zoovorstände Theo Pagel und Christopher Landsberg im Rahmen der Geburtstagsfeier.

Ob die "Elf" für die Kölner wirklich eine Glückszahl ist, wird sich am Wochenende zeigen. Da schenken die FC-Spieler ihrem Lieblings-Geißbock am Besten drei Punkte gegen Bremen zum Geburtstag, damit die kleine Chance auf den Ligaverbleib am Leben bleibt.

Wie der Kölner Zoo mitteilt, verbringt Hennes seinen Ehrentag auf der Anlage im Clemenshof des Kölner Zoos, wo er seit 2014 lebt. An seiner Seite ist Partnerin Anneliese II., die seit dem vergangenen Jahr bei Hennes ist. Sie stammt aus dem Euregiozoo Aachen und kam ebenfalls 2014 nach Köln.