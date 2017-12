Köln. Mittelsmann fädelte Gespräche des Hannover-Managers mit Köln ein. Beim FC gibt es keine neuen Ausfälle vor dem Spiel in Schalke.

Von Joachim Schmidt, 02.12.2017

In einem etwas anderen Licht als bisher müssen die Bemühungen des 1. FC Köln um eine Verpflichtung von Horst Heldt gesehen werden. In einem Interview mit der Online-Zeitung geissblog.koeln überraschte FC-Geschäftsführer Alexander Wehrle mit der Aussage, dass der Manager von Hannover 96 nach dem Rücktritt von Jörg Schmadtke über eine dritte Person auf die FC-Führung zugekommen sei und den Kontakt gesucht habe.

„Wir hatten gehört, dass er Interesse habe, zum 1. FC Köln zu kommen“, sagte Wehrle. Heldt habe „signalisiert, dass er für Gespräche zur Verfügung stehen würde. Daraufhin haben wir mit ihm gesprochen, so wie wir es mit mehreren anderen Kandidaten getan haben.“

Ein Wechsel Heldts von Hannover nach Köln scheiterte bekanntlich am wiederholten Veto von 96-Präsident Martin Kind. Als Folge davon wurde sein FC-Kollege Werner Spinner am Donnerstag aktiv und erklärte das Werben seitens der Kölner offiziell für beendet.

Der aus Oberdollendorf bei Königswinter stammende Horst Heldt, der wiederholt betont hatte, gerne zum 1. FC Köln, der ersten Station seiner Profikarriere als Spieler, zurückzukommen, wies am Freitag darauf hin, dass er sich nicht beim FC angeboten habe. „In der Tat kam die erste Kontaktaufnahme nicht vom 1. FC Köln, aber auch nicht von mir, sondern durch einen Headhunter“, stellte der 47-jährige Sportchef von Hannover 96 klar. Der könnte dennoch als Gewinner aus dem personellen Tauziehen hervorgehen. Zwar kann er derzeit nicht zu seinem „Herzensclub“ zurückkehren, bekam aber in Hannover von Martin Kind die Beförderung zum Geschäftsführer mit entsprechend höherem Gehalt und mehr Kompetenzen in Aussicht gestellt.

Beim FC hofft man nun, bis zum Rückrundenstart der Fußball-Bundesliga am 14. Januar (Derby gegen Mönchengladbach) einen anderen Fußballexperten als Sportchef präsentieren zu können. In der Idealvorstellung von Wehrle wäre Peter Stöger dann immer noch als Trainer im Amt. Abhängig sei das vom Verlauf der Spiele. „Wir müssen jeden Tag schauen, wie das Verhältnis zwischen Trainer und Mannschaft ist und wie die Leistungen auf dem Platz aussehen“, nannte der Geschäftsführer als Maßstab.

Wie es mit Yann-Benjamin Kugel weitergeht, wird sich in der kommenden Woche zeigen. Der Athletiktrainer hatte vom Club in der abgelaufenen Woche freibekommen, weil Stöger das gegenseitige Vertrauen gestört sah. Der Fitnesstrainer war dann doch ans Geißbockheim gekommen und für rekonvaleszente Spieler tätig gewesen. „Es würde uns guttun, wenn wir uns in den nächsten Tagen nicht über den Weg laufen“, hatte der Trainer gemeint. Beim Spiel in Schalke dürfte Yann-Benjamin Kugel, dessen Vertrag beim FC im Sommer ausläuft und der sich bereits nach einer Alternative umgesehen haben soll, die Mannschaft nicht begleiten.

In die kehrt nach verbüßter Gelb-Sperre Frederik Sörensen zurück. Auch Jannes Horn ist nach einem fiebrigen Infekt ebenso wie Matthias Lehmann (Muskelproblem) einsatzfähig. Dagegen fällt Leonardo Bittencourt (Muskelproblem) aus. Voraussichtlich beginnt Stöger wieder mit einer Fünfer-Abwehrkette.