Trainer Peter Stöger hofft in Freiburg auf einen Einsatz von Jonas Hector.

Köln. Der 1. FC Köln kann im Auswärtsspiel beim SC Freiburg aller Voraussicht nach auf Jonas Hector bauen. Der Nationalspieler soll dabei helfen, den ersten Sieg seit 1996 im Breisgau einzufahren.

Von Joachim Schmidt, 10.02.2017

Voraussichtlich mit Jonas Hector aber ohne Artjoms Rudnevs wird der 1. FC Köln zum Auswärtsspiel nach Freiburg reisen. Während die Wadenprellung des Defensivspielers weiter abklingt, leidet der Stürmer noch unter einem grippalen Infekt.

Auch wenn sich die Kölner in Freiburg immer schwer taten, hofft Peter Stöger auf den ersten Sieg seit 1996. Am 24. August dieses Jahres gab es mit einem 3:1 den letzten von nur zwei Siegen. „Im Idealfall wollen wir Punkte mitbringen, nicht nur einen“, sagte der Trainer am Freitag.

Wichtig sei es dafür, anders als beim 0:2-Pokal-Aus in Hamburg besser organisiert zu sein und weniger Fehler im Passspiel zu machen. Zudem müsse seine Mannschaft wohl mehr Laufarbeit verrichten als gewöhnlich. Denn die Freiburger sind die laufstärkste Mannschaft der Liga, während die Kölner in dieser Statistik das Schlusslicht bilden.

„Das hängt mit unserer normalerweise guten Organisation zusammen. Aber das alleine wird in Freiburg gegen diese heimstarke und fleißige Mannschaft wohl nicht reichen“, meinte Peter Stöger.