Abstiegskampf

Köln. Auch im Falle des Bundesligaabstiegs des 1. FC Köln, möchte Marco Höger in der Mannschaft bleiben. Sportchef Armin Feh ist froh über diese Haltung des Mittelfeldspielers.

Von Joachim Schmidt, 18.04.2018

Als erster jener Spieler, die eine Ausstiegsklausel besitzen, hat Marco Höger am Mittwoch erklärt, auch im Falle des bevorstehenden Bundesligaabstiegs beim 1. FC Köln zu bleiben. Ich habe einen Fünfjahresvertrag, ich bin Kölner und wenn es runter geht, möchte ich das in der nächsten Saison ausbügeln“, sagte der Mittelfeldspieler.

Sportchef Armin Veh zeigte sich erfreut über diese Haltung, zumal dem 28-Jährigen andere Angebote vorgelegen hätten und er eine Ausstiegsklausel im Vertrag besaß. „Marco ist ein guter Typ, der sich immer reinhaut und Verantwortung übernimmt“, ergänzte Armin Veh.

Wie viele andere Stammkräfte ebenfalls dem FC im Abstiegsfall die Treue halten ist derzeit Spekulation. Man unterhalte sich natürlich auch im Spielerkreis darüber, bestätigte Marco Höger, was Timo Horn bereits kürzlich gesagt hatte. Der Torhüter deutete schon an, sich vorstellen zu können, ebenfalls mit in die 2. Liga zu gehen, um dann den sofortigen Wideraufstieg zum Ziel zu setzen.

Auch der angeblich von Monaco und Arsenal umworbene Leonardo Bittencourt hatte unlängst Äußerungen gemacht, die auf einen Verbleib in Köln hindeuten konnten. Allerdings machen jetzt Spekulationen die Runde, er könne in seine Geburtsstadt Leipzig zurückkehren, um bei RB Leipzig zu spielen.