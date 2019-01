Stürmer verlässt die Domstadt

Serhou Guirassy wechselt in die erste französische Liga zum SC Amiens.

Köln . Das Kapitel von Serhou Guirassy beim 1. FC Köln ist fürs erste beendet. Der Fußball-Zweitligist gab am Donnerstag bekannt, dass der Stürmer in der Rückrunde für den französischen Erstligisten SC Amiens aufläuft.

Von Martin Sauerborn, 31.01.2019

Der Franzose wird zunächst bis Ende der Saison an den aktuellen Drittletzten der Ligue 1 ausgeliehen. Im Anschluss hat Amiens eine Kaufoption für den 22-Jährigen, der 2016 für 3,5 Millionen Euro vom OSC Lille nach Köln gewechselt war. Guirassy absolvierte 45 Spiele (neun Tore, zwei Assists) für den FC in der Bundesliga, der 2. Bundesliga, der UEFA Europa League und im DFB-Pokal.

Sein Vertrag bei den Geißböcken läuft noch bis 2021. „Dieser Wechsel ist für beide Seiten eine gute Lösung. Serhou ist ein junger, talentierter Spieler, der für seine Entwicklung regelmäßige Spielpraxis benötigt. Die können wir ihm derzeit nicht bieten“, erklärte FC-Geschäftsführer Armin Veh. Guirassy verabschiedete sich artig in seine Heimat: „Ich brauche eine neue Herausforderung und die Chance, wieder mehr zu spielen. Während ich in Amiens meinen Teil zum Klassenerhalt in der Ligue 1 beitragen möchte, drücke ich dem gesamten FC und seinen Fans fest die Daumen für den Aufstieg.“